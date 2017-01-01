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TDG Audio NFC-82 Средняя цена: 18 000 руб.

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Особенности

До недавнего времени встраиваемые акустические системы воспринимались, в основном, как компромиссное звуковое решение для задач, связанных с фоновой озвучкой и не предъявляющих сколь-нибудь серьезных требований к мощности и качеству воспроизведения. Несколько лет назад ситуация стала меняться – рост популярности встраиваемых АС, вызванный желанием дизайнеров и заказчиков сделать аудиосистему максимально незаметной, привел к появлению ряда производителей, выпускающих встройку с реально высоким качеством воспроизведения. Одной из таких компаний стала американская TDG Audio, которую основала команда крепких профессионалов во главе с Джеффом Франциско (Jeff Francisco), имеющих колоссальный опыт производства акустических систем и прекрасно понимающих реальные требования инсталляторов.

В современных инсталляциях акустика зачастую должна

быть совершенно незаметна, но при этом обеспечивать

качественное звучание

Сегодня наш тестовый обзор посвящен акустическим системам TDG Audio NFC-82, предназначенным для встраивания в потолок. Эти АС относятся к серии Silver, включающей в себя модели, оснащенные алюминиевыми СЧ/НЧ-динамиками.

Итак, отличительной особенностью TDG Audio NFC-82 является применение излучателей с алюминиевыми диффузорами. 8-дюймовый СЧ/НЧ динамик имеет алюминиевый конус Trueform, установленный на резиновом подвесе. Твитер - тоже алюминиевый, купольной формы. В отличие от многих других производителей, покупающих готовые динамики «с полки», здесь применяются нестандартные драйверы, они разработаны специалистами TDG Audio и производятся под их контролем.

Безрамочный металлический гриль Never Rust

крепится с помощью мощных неодимовых магнитов

TDG Audio NFC-82 оснащаются безрамочными металлическими грилями, благодаря которым акустику можно сделать практически незаметной в интерьере. Технология Never Rust защищает грили от коррозии, а мощные неодимовые магниты гарантируют их прочную и надежную фиксацию.

Для простоты инсталляции во всей встраиваемой акустике серии Silver используются поворотные крепления Dog Legs. Процесс подключения облегчают крупные и мощные подпружиненные клеммы.

Поворотные крепления Dog Legs имеют два положения

фиксации для установки в потолки разной толщины

Ещё одна полезная особенность TDG Audio NFC-82 — возможность поворота твитера, что позволяет сфокусировать звук в нужной точке, будь то место прослушивания домашнего кинотеатра или зона озвучивания мультирумной системы.

При выборе встраиваемой акустики особое внимание следует уделять ширине и однородности диаграммы направленности. В отличие от традиционных акустических систем, встройка не позволяет по своему усмотрению направлять акустику на слушателя. NFC-82 имеет дисперсию порядка 130-140 градусов, что позволяет обеспечить однородное звуковое покрытие достаточно широкой области прослушивания.

Поворотный твитер крепится на специальном усиленном

кронштейне Ez hold, который можно использовать как

рукоятку при монтаже. Переключатели регулируют отдачу на ВЧ и НЧ

NFC-82 – самая крупная из потолочных моделей. Она имеет СЧ/НЧ излучатель с алюминиевым диффузором Trueform диаметром 8 дюймов и алюминиевый купольный твитер с диффузором из улучшенного сплава HDAlloy диаметром 1 дюйм. Твитер располагается относительно СЧ/НЧ динамика коаксиально, на его акустической оси. Кроссовер позволяет регулировать отдачу +/- 3 дБ для верхних и нижних частот. Отличительной особенностью всех потолочных моделей является влагозащищенная конструкция кроссовера, повышающая долговечность и надежность инсталляции. Максимальная подводимая мощность данной модели составляет 150 Вт, а диапазон воспроизводимых частот охватывает 39-20'000 Гц. Эта модель хорошо подходит для больших помещений и для высоких потолков. Посадочная глубина составляет 112 мм, диаметр монтажного отверстия 248 мм, а наружный диаметр гриля — 285 мм. Для большей универсальности крепления DogLegs во всех потолочных моделях выполнены двухступенчатыми, чтобы можно было подстроиться под различную толщину потолка. Удобство монтажа обеспечивает технология EZ hold — усиленный кронштейн крепления твитера, который можно использовать как ручку во время монтажа.



Особенности конструкции АС TDG Audio NFC-82

Прослушивание АС TDG Audio NFC-82

Технические характеристики АС TDG Audio NFC-82

АС TDG Audio NFC-82 на сайте компании-производителя

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