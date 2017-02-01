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Procella P5iW Средняя цена: 81 350 руб.

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Особенности

Цена (на момент публикации обзора): 1'349 $ (за штуку)

История шведского бренда Procella начиналась в 2005-ом году, когда два ведущих специалиста европейского подразделения всемирно известной компании DTS ‒ Андерс Угельберг (Anders Uggelberg) и Гербен Ван Дюл (Gerben Van Duyl) ‒ получили заказ на референсный кинозал в Лондонской штаб-квартире. Не найдя ничего лучшего, коллеги собственноручно разработали акустические системы для проекта. И сделали это столь удачно, что в 2006-ом решились открыть свое дело. За 10 лет компании удалось прочно встать на ноги, добившись признания на рынке громкоговорителей для профессиональных инсталляций и элитных домашних кинозалов.

Постепенно расширяя модельный ряд, Procella перешла от крупных активных мониторов заэкранного размещения к более компактным колонкам, в 2015-ом году выпустив модели P5 ‒ самые миниатюрные акустические системы в сегодняшнем каталоге фирмы. За их созданием стояла простая идея ‒ сделать акустические системы дружественные к интерьерам жилых помещений. Тем не менее, несмотря на скромные габариты мониторчиков, конструкторам удалось в полной мере сохранить очень высокие стандарты воспроизведения (интересующихся отсылаем к нашему тесту Procella P5). В общем, мониторы P5 оказались столь хороши, что стали «базой» для создания двух новых громкоговорителей.

Модели P5V, которые должны появиться в России в ближайшее время, предназначены для подвеса на стену, соответственно имеют вытянутые корпуса толщиной всего 104 мм, прекрасно гармонирующие с плоскими панелями современных телевизоров. Развернув горизонтально и подвесив впритык два громкоговорителя P5V можно получить симпатичный стерео «саундбар».

Герои этого обзора модели P5iW предназначены для встройки, одинаково подходя для инсталляции в стену или в потолок. Подобно предшественникам колонки выпускаются в корпусах закрытого типа из MDF, но с новыми размерами: установочная глубина ‒ 98 мм, ширина и высота ‒ 300х470 мм (вырез в стене/потолке ‒ 260х430 мм). Фасад моделей полностью закрывается плоским, обтянутым материей грилем с магнитными креплениями, причем в комплекте с каждой колонкой идут две защитные решетки ‒ белая и черная. Для удобства пользователя соединительные клеммы также выведены на фасад и расположены в специальной нише, оставив возможность скрытного подвода акустического кабеля.

В наследство от P5 встраиваемым моделям достались динамики и разделительные фильтры, перестроенные таким образом, чтобы обе акустические системы звучали идентично. Фирменные фильтры Identical Voice обеспечивают ровный фазовый отклик и ультра-малую групповую задержку звука. Фильтры имеют 2-полосную конфигурацию с частотой раздела 2.2 кГц. Верхние частоты озвучивает 25-мм компрессионный твитер, акустически нагруженный на рупор с круглым 80-градусным раструбом. Устье рупора закрывает вставка из вспененного материала наподобие поролона. Звук в диапазоне СЧ/НЧ воспроизводит 133-мм драйвер с 26-мм звуковой катушкой. Динамические показатели P5iW также соответствуют предшественникам: чувствительность ‒ 91 дБ, максимальное звукового давление ‒ 113 дБ.

Сообщается также, что P5iW становится основной «встройкой» в каталоге Procella, заменив модель P6iW, которую компания хочет снять с производства.

01.02.2017

Особенности конструкции АС Procella P5iW

Прослушивание АС Procella P5iW

Измерения АС Procella P5iW

Технические характеристики АС Procella P5iW

АС Procella P5iW на сайте компании-производителя

Цены. Где купить АС Procella P5iW