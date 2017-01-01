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Beale Street Audio ICW6-MB Средняя цена: 12 700 руб.

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Особенности

Благодаря взрывному росту рынка архитектурной акустики, который начался несколько лет назад, сегодня рынок встраиваемых АС буквально заполнен различными колонками. Но вот отличий у сотен похожих колонок не так много. Сегодня в нашем обзоре – встраиваемая акустика Beale Street Audio из США, и им-то как раз есть, чем отличиться – компания активно разрабатывает и применяет новые технологии и решения. Мы постараемся рассказать вам о них на примере потолочной «встройки» ICW6-MB.

Итак, начнем мы с распаковки – колонка упакована в довольно стандартную коробку, внутри которой два защитных гриля (круглый и квадратный), шаблон для вырезания отверстия и саморезы. Сама колонка ICW6-MB на удивление легкая и весьма компактная - глубина составляет 98 мм. И хотя это не самая «тонкая» архитектурная АС на рынке, надо признать, что большинство АС с 6,5-дюймовым динамиком имеют большую глубину. При монтаже в подвесной или гипсокартонный потолок это не так важно, а вот при установке в бетон каждый лишний сантиметр – дополнительная головная боль инсталлятору.

Крепление колонки происходит за счет четырех выдвигающихся ножек (так называемые dog legs) – это стандартное решение, проверенное годами. Расположение динамиков тоже стандартное – на весь размер АС расположен 6,5-дюймовый СЧ/НЧ-драйвер из полипропилена (весьма оригинального зеленого цвета), над ним в перемычке установлен 1-дюймовый алюминиевый твитер, который можно поворачивать на небольшой угол, чтобы направить звуковую волну в место для прослушивания.







Кое-кто из производителей предлагает использовать перемычки в подобных конструкциях для того, чтобы поддерживать колонку рукой при монтаже. С этой моделью Beale такой фокус тоже пройдет, но руки должны быть некрупными, иначе хвататься будет неудобно. Клеммы - пружинные нажимные, но вот отверстия в них небольшие, что нужно учитывать. Сама компания рекомендует использовать сечение кабеля 14AWG при длине трассы до 122 м и 16AWG, если до усилителя не больше 46 м.





А теперь – самое интересное, а именно – корпус с фирменной технологией Sonic Vortex. Большинство подобных АС поставляются с открытым корпусом, который в случае полых стен превращается в сплошную проблему – обратная звуковая волна частично переотражается навстречу динамику, а частично – уходит в соседние помещения. При использовании короба обратная волна, как правило, гасится. В Beale пошли дальше, гораздо дальше. Инженеры компании не только рассчитали объем закрытого корпуса, но и встроили в него аналог трансмиссионной линии, порты которой выведены на переднюю часть колонки.





Всего шесть портов, симметрично расположенных по периметру АС вокруг СЧ/НЧ-динамика. Сама трансмиссионная линия закручена по спирали вдоль корпуса колонки. Таким образом, обратная волна не гасится, а используется для получения более высокого звукового давления от динамиков в одном и том же корпусе! Весьма оригинально, необычно и перспективно! Вся лицевая часть ICW6-MB закрывается магнитным грилем, который не оставляет никакой видимой рамки и, тем более, портов – все скрыто аккуратным белым грилем (который, кстати, можно покрасить в любой цвет при необходимости).





Особенности конструкции АС Beale Street Audio ICW6-MB

Прослушивание АС Beale Street Audio ICW6-MB

Технические характеристики АС Beale Street Audio ICW6-MB

Видеообзор АС Beale Street Audio ICW6-MB

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