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Klipsch SLM-5400-C Средняя цена: 26 000 руб.

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Особенности

Очень часто при установке встраиваемых акустических систем ребром встает вопрос глубины этих самых АС – ведь далеко не всегда у заказчика есть возможность сделать нишу стандартной глубины 8-10 см. В таких ситуациях на помощь приходят «тонкие» встраиваемые колонки. Например, от известной американской компании Klipsch.

«Тонкие» АС используются там, где глубина встраивания ограничена

В ассортименте Klipsch сегодня два десятка различных потолочных акустических систем, однако две модели выделяются из всего ассортимента. Это «тонкая» встройка SLM-5400-C и SLM-3400-C. Первая модель построена на базе референсных встраиваемых АС 5000-й серии, а вторая – на базе 3000-й серии. Мы взяли на тест модель SLM-5400-C.

Театр начинается с вешалки, а колонки – с распаковки коробки, хотя кроме инсталлятора этой коробки, по идее, никто увидеть не сможет. Тем не менее, в коробке, кроме стандартного набора бумажек, предусмотрен простенький шаблон из переработанного картона для вырезания отверстия (установочный диаметр составляет 21 см), а также сразу два гриля – круглый и квадратный. Это очень удобно, потому что некоторые производители комплектуют свои колонки, например, круглым грилем, а вот квадратные нужно уже заказывать отдельно.

Итак, основная прелесть модели SLM-5400-C – в небольшой глубине ее корпуса – она составляет всего 5 см. При этом колонка имеет полностью закрытый металлический (это тоже редкость – обычно короб делается из пластика или композита) корпус, что позволяет не беспокоиться о качестве и характере звучания в зависимости от того, какой объем будет находиться в потолке позади колонки – в любых условиях она будет играть одинаково. Крепление осуществляется с помощью стандартных «dog legs», как и у многих других встраиваемых колонок. Это крепление прекрасно знакомо инсталляторам, оно удобное и эффективное, главное, чтобы ножки были сделаны из прочного пластика. У 5400-й ножек четыре, чего вполне достаточно для корпуса таких размеров.

Колонка оснащена закрытым монтажным коробом из металла

Передняя панель АС выполнена из пластика, из него же сделана и очень компактная окантовка. Все это целиком закрывается тонким магнитным грилем белого цвета, рамки вокруг гриля практически нет, так что колонка не будет выделяться на потолке. Присутствует, правда, логотип Klipsch, но он очень маленький и светлый, так что углядеть его на потолке сможет лишь человек с орлиным зрением. Если потолок не белый – не беда, грили можно красить, например, из баллончика.

SLM-5400-C оснащена двумя динамиками: 25-мм твитером с титановым куполом и 102-мм СЧ/НЧ –динамиком с диффузором из фирменного материала Cerametallic (металл, покрытый керамикой). Твитер находится в глубине фирменного рупора Tractrix Horn, а второй динамик работает в тандеме с фазоинвертором, порт которого выведен на переднюю панель.

На передней панели – два динамика и выход порта ФИ

Подключение осуществляется посредством двух нажимных терминалов, которые легко пропускают в себя провод сечением 2,5 кв. мм (нам удалось без проблем подключить даже «бананы»!). Для 50-ваттной колонки такое сечение не особо и нужно, но позволяет использовать одинаковые провода во всем проекте, что тоже удобно.

Важный момент – производитель рекомендует располагать потолочные колонки на расстоянии не менее метра от стен.

АС оснащена очень удобными нажимными клеммами

под провод хорошего сечения



Особенности конструкции АС Klipsch SLM-5400-C

Прослушивание АС Klipsch SLM-5400-C

Технические характеристики АС Klipsch SLM-5400-C

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