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Klipsch PRO-1000SW Средняя цена: 100 000 руб.

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Особенности

Современная встраиваемая акустика, хоть и бывает весьма крупных габаритов, в подавляющем своем большинстве неспособна физически воспроизводить низкие частоты. А так как сегодня на архитектурной акустике делаются не только системы подзвучки помещения, а вполне себе взрослые домашние кинотеатры, то без специального сабвуфера не обойтись. Мы взяли на тест встраиваемую модель PRO-1000SW от американской компании Klipsch, чтобы проверить ее в связке с компактной «встройкой» SLM-5400C этого же производителя.

Жесткий корпус сабвуфера выполнен из MDF

Модель PRO-1000SW является совсем свежей (выпущена в 2017 г), и выполнена она в полностью закрытом корпусе, что позволяет одинаково успешно монтировать ее и в каркасные, и в бетонные стены – звучание не будет зависеть от размера ниши за пределами корпуса сабвуфера. Кстати, глубина встраивания относительно небольшая – около 10 см. По ширине корпуса модель предназначена для установки между стойками каркаса расстоянием в 16 дюймов.

Фирменный медного цвета диффузор сделан из материала Cerametallic

Ровно по центру прямоугольного корпуса расположен 10-дюймовый динамик из фирменного материала Cerametallic (металлический диффузор с керамическим покрытием). Сабвуфер легко переваривает до 200 Вт подаваемой мощности (а в пике – все 500), но надо понимать, что он пассивный и для него понадобится внешний усилитель. Благо в ассортименте компании Klipsch таких хватает. Сама компания рекомендует линейку KDA, оснащенную DSP-процессорами, которые имеют предустановки специально под эту модель сабвуфера.

Корпус имеет глубину всего 10 см, клеммы для подключения находятся

на одной из граней – монтировать можно в любом положении

Подключается сабвуфер к усилителю посредством стандартных винтовых клемм, по сравнению с теми же нажимными терминалами SLM-5400 – они не очень удобны. Но с другой стороны – «встройка» при монтаже в потолок должна монтироваться максимально быстро, чтобы не держать ее на вытянутых руках. А сабвуфер спокойно подключается на полу и потом устанавливается в нишу – ничего держать и торопиться не нужно. Весит он, кстати, весьма прилично – почти 10 кг, часть этого веса – массивный жесткий корпус из MDF.

Гриль белый, но рассчитан на покраску в любой нужный цвет

Защитный гриль и рамка крепятся на мощных магнитах, причем настолько мощных, что понадобилось приложить немалое усилие, чтобы их разъединить. Необходимость в мощных магнитах понятна – при пиках сигнала и слабых креплениях есть риск того, что гриль просто отлетит. Сам гриль белый, но при желании легко красится в любой цвет. Для установки в стену компания Klipsch предусмотрела шаблон для вырезания отверстия и саморезы по гипсокартону – все это идет в комплекте.



Особенности конструкции Klipsch PRO-1000SW

Прослушивание Klipsch PRO-1000SW

Технические характеристики Klipsch PRO-1000SW

Klipsch PRO-1000SW на сайте компании-производителя

Klipsch PRO-1000SW на сайте компании-дистрибьютора

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