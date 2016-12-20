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Denon SYS-2020 Средняя цена: 19 990 руб.

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Особенности

Denon ‒ японский бренд с мировой известностью, знаменитый, прежде всего, аудио-электроникой. И хотя в последние годы ассортимент был расширен многочисленными устройствами, включая беспроводные мультирумные акустические системы проекта HEOS, к полноценным комплектам акустики для домашнего кинотеатра (ДК) компания прежде не обращалась. Так что система SYS-2020 ‒ это действительно премьера! И, как говорит сам производитель, ‒ самый простой и недорогой путь к созданию многоканального ДК начального уровня. Комплект акустики рассчитан под классическую конфигурацию каналов 5.1 и включает пятерку одинаковых сателлитов, дополненных активным сабвуфером. К SYS-2020 специалисты Denon рекомендуют линейку «младших» AV-ресиверов, например, простейший вариант AVR-X520BT или чуть более продвинутые модели AVR-X1300W, AVR-X2300W.

Миниатюрный сателлит SYS-2020 выделяется стильным многогранным корпусом. Сателлит позволяет элементарный настенный монтаж ‒ будет достаточно одного самореза со шляпкой диаметром 4 мм. Акустическая система выполнена в закрытом корпусе с широкополосным динамиком диаметром 80 мм. Сателлит весит полкило, имеет импеданс 6 Ом, а еще «малыш» может похвастаться весьма приличной пиковой мощностью ‒ 200 Вт.

Сабвуфер SYS-2020 имеет корпус из MDF с акустическим оформлением типа фазоинвертор. Аппарат ‒ не крупный: 348х298х305 мм (ВхШхГ) и вес 6 кг. Акустически значимые элементы конструкции (динамик и фазоинверторный порт) встроены в нижнюю панель. Вуфер, укомплектованный бумажным конусом, имеет калибр 160 мм, порт ‒ 70 мм. В сабвуфер интегрирован 100-ваттный усилитель D-класса. Аппарат предлагает пользователю минимальное управление: на задней панели есть лишь ручка громкости, монофонический линейный вход и переключатель автоматического перехода в спящий режим. Все остальные настройки ДК можно будет провести, задействовав функционал AV-ресивера.

В комплект поставки SYS-2020 входит 30-метровый акустический кабель для подключения сателлитов, 3-метровый межблочный кабель RCA для подключения сабвуфера, 1.5-метровый кабель питания и 20 нескользящих подставок под акустику.

20.12.2016

Особенности конструкции Denon SYS-2020

Прослушивание Denon SYS-2020

Измерения Denon SYS-2020

Технические характеристики Denon SYS-2020

Denon SYS-2020 на сайте компании-производителя

Denon SYS-2020 на сайте российского дистрибьютора

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