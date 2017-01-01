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KEF серия Q Средняя цена: 198 600 руб.

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Особенности

Планомерное обновление модельного ряда KEF дошло и до серии Q – наиболее доступной на сегодняшний момент серии, оснащаемой фирменными излучателями Uni-Q. И именно модернизация коаксиального излучателя стала самой заметной частью модификации, отличающей современное 8-е поколение серии Q от предыдущего 7-го поколения. Более подробно ознакомиться с составом обновленной серии и изменениях, которые она претерпела, можно в нашей публикации «KEF снова обновила легендарную серию «Q».

В новой версии KEF Q излучатель Uni-Q приобрел современный внешний вид, который мы знаем и по супер-акустике KEF Blade и по небольшим активным колонкам Х300. Отличительной особенностью нового коаксиального модуля является использование радиальных ребер жесткости на поверхности кольцевого СЧ-излучателя и применение нагрузочной трубы, плавно гасящей излучение тыловой части твитера. Благодаря этому разработчикам удалось достичь более естественного, открытого и детального звучания верхних и средних частот.

Модернизированный модуль Uni-Q – ключевая особенность

серии Q нового поколения

Усовершенствованию подверглись и низкочастотные излучатели. Активные динамики получили другую центрирующую шайбу, позволяющую улучшить работу на предельных нагрузках. При этом и активные, и пассивные басовые излучатели в серии Q восьмого поколения оснастили новым подвесом большего размера, позволяющим получить более глубокий бас.

Кроссовер был оптимизирован для повышения его пропускной способности, из него были исключены некоторые конденсаторы и применены катушки индуктивности с пониженным уровнем искажений.

Комплект домашнего кинотеатра формата 5.2, на примере которого проходило наше знакомство с обновленной серией Q, включает в себя две пары напольников разного класса: старшие Q950 в роли фронтальной пары, младшие напольники Q550 в качестве каналов окружающего звука, центральный канал Q650C и пара фирменных сабвуферов.

Модернизации подверглись твитер, а также активный и

пассивные басовые излучатели

Напольные акустические системы отличаются габаритными размерами и размерами излучателей. Q950 имеют высоту чуть больше метра и излучатели калибра 200 мм, а Q550 на 20 см ниже ростом и имеют 130-мм излучатели. Конструкция обеих напольных моделей аналогична. Внутреннее пространство корпуса разделено сплошной перегородкой на два закрытых акустических объема. В верхней малой части находится модуль Uni-Q, а основная часть занята тремя басовыми излучателями. Для исключения резонансов и призвуков, основной объем акустики усилен большим количеством распорок и ребер жесткости.

Разделение корпуса на закрытые отсеки позволяет исключить

взаимное влияние излучателей и повысить жесткость корпуса

Один из трех басовиков, располагающихся посередине, является активным, а два других излучателя — пассивные. По схожей схеме построен и центральный канал – здесь лишь один из двух басовиков является активным. Такой подход позволяет не только улучшить отдачу в области низких частот, но еще и способствует более равномерной направленности звучания акустики центрального канала. Если бы оба басовика были активными, возник бы эффект сужения направленности по горизонтали, а с пассивным излучателем сохранилось главное преимущество модуля Uni-Q – широкая дисперсия во всех направлениях.



Особенности конструкции АС KEF серии Q

Прослушивание АС KEF серии Q

Технические характеристики АС KEF серии Q

АС KEF серии Q на сайте компании-производителя

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