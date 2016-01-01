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Focal Dimension Средняя цена: 59 990 руб.

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Особенности

Новое для себя направление компания Focal начала осваивать сравнительно недавно. До этого ассортимент аппаратуры для домашних кинотеатров включал в себя только комплекты 5.1 с раздельной акустикой. Dimension — первый полнофункциональный саундбар в линейке компании. Он имеет пять каналов, собранных в единый корпус, шесть усилителей (дополнительный — для савбуфера), DSP-процессор, декодеры Dolby Digital и DTS.

Каждый элемент конструкции высокотехнологичен: корпус, динамики и даже гриль

В основе конструкции лежат пять 10-мм излучателей с плоскими бумажными диффузорами, разработанные инженерами Focal специально для этой модели. Все пять динамиков располагаются на передней панели саундбара и направлены в сторону слушателя. Металлический гриль с мелкими круглыми отверстиями, обтянутый тканью, отформован в местах установки излучателей и помогает более равномерно распределить звуковые волны. На торцах саундбара располагаются порты фазоинвертора для левой и правой пар динамиков.

Саундбар Dimension использует прямое излучение и не задействует боковые

стены, поэтому размер и форма помещения не имеют значения

Сабвуфер может подключаться различными способами. Саундбар совместим с сабвуферами любых производителей, подключаемыми посредством линейного входа, кроме того, поддерживаются фирменные беспроводные сабвуферы Focal. Существует также и собственный сабвуфер Dimension, геометрия которого рассчитана таким образом, чтобы вместе с саундбаром он превращался в плоскую подставку под телевизор. А если ни один из вариантов не устраивает, можно переключить саундбар в режим работы без сабвуфера. Наличие и тип сабвуфера выбирается с помощью механического переключателя. Такими же переключателями управляется и DSP-процессор, адаптирующий звучание под условия работы саундбара.

С фирменным сабвуфером саундбар Dimension превращается

в подставку для телевизора

Без фирменного сабвуфера Focal Dimension можно вешать на стену или ставить на специальной подставке перед телевизором. При этом в первом случае излучение будет направлено строго вперёд, а во втором — под небольшим углом снизу вверх. Длина саундбара 115 см делает его совместимым с телевизорами популярных размеров, примерно от 42 до 55 дюймов.

Телевизор с диагональю 55 дюймов — идеальный партнёр

с точки зрения габаритов

Коммутация включает в себя HDMI вход и выход для сквозного подключения телевизора, цифровой оптический вход и аналоговый вход AUX на 3,5-мм разъеме. Кроме того, Focal Dimension оснащен двумя выходами для сабвуферов: усиленным, для подключения собственного пассивного сабвуфера Dimension и низкоуровневым для подключения активных сабвуферов. Выбор входов и управление громкостью осуществляется с помощью пульта ДУ или сенсорной панели, находящейся на правой стороне фасада. При подключении к телевизору можно задействовать протокол СЕС, для того чтобы производить регулировку громкости с помощью пульта ДУ телевизора.



Особенности конструкции Focal Dimension

Прослушивание Focal Dimension

Технические характеристики Focal Dimension

Focal Dimension на сайте российского дистрибьютора

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