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Саундбары


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Klipsch RSB-3

Средняя цена: 35 000 руб.

Особенности
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Характеристики


Особенности

Ассортимент Klipsch весьма обширен - от наушников и настольных Bluetooth-колонок до профессиональных мониторов и THX-сертифицированной акустики для кинозалов. Не удивительно, что этот легендарный американский бренд начал выпускать саундбары, как одну из наиболее востребованных категорий домашнего аудио. Модель, о которой пойдет речь сейчас, не простая. Компактный Klipsch RSB-3 - младшая модель в линейке и ее отличительной особенностью является то, что выполнена она в виде моноблока. Как и старшие модели, он разработан для того, чтобы улучшить звучание плоских телевизоров.

 

Задача любого саундбара — звучать существенно лучше,

чем это делает телевизор

 

Саундбар имеет стереофоническую двухполосную схему с декодером Dolby Digital, встроенным цифровым аудио процессором и раздельным усилением полос. Усилители ВЧ-звена имеют мощность 10 Вт на канал, а НЧ излучатели работают под управлением усилителей мощностью 18 Вт.

 

Качественные динамики и фазоинверторы в торцах корпуса

улучшают звучание баса

 

Отсутствие сабвуфера объясняется тем, что в конструкции используются довольно крупные НЧ излучатели с овальными диффузорами из композитного материала, нагруженные на фазоинверторы, находящиеся в торцах корпуса. Благодаря этому отдача самого саундбара по низким частотам увеличена настолько, что дополнительное НЧ-звено просто перестало быть необходимым. Верхние частоты озвучивают 19-мм твитеры с мягким тканевым куполом.

 

 

Вся коммутация уместилась на небольшую площадку,

а оптический кабель уже в комплекте

  

Коммутационные возможности включают в себя все основные способы подключения к телевизору: аналоговый вход, оптический вход и беспроводной интерфейс Bluetooth. На входы, переключаемые с пульта ДУ, при необходимости можно подключить сразу несколько источников, например смартфон или игровую консоль.

 

 
Особенности конструкции Klipsch RSB-3
Прослушивание Klipsch RSB-3
Технические характеристики Klipsch RSB-3
Klipsch RSB-3 на сайте производителя
Klipsch RSB-3 на сайте российского дистрибьютора
Цены. Где купить Klipsch RSB-3 

 

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