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KEF EGG Средняя цена: 32 990 руб.

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Особенности

В новом веке британский бренд KEF, знаменитый технологиями и инновациями в сфере высококачественных громкоговорителей, продолжает плодотворно трудиться: регулярно выпускает новые продукты, несколько раз обновил культовую линейку Reference, реализовал проекты категории ультра-си Muon и Blade. Но при всех достижениях KEF в области High-End самым большим успехом компании считается выпуск Lifestyle сателлитов с характерным «яичным» дизайном. Первые акустические системы KEF такой формы (модели 2000-го года HTS2001) просто взорвали массовый рынок акустических систем, прославив бренд как ни один High-End продукт до этого. Хотя надо отметить, что первые «яйца» привлекали не одним лишь дизайном и редким по тем временам корпусом из литого алюминия, инженеры KEF серьезно вложились в качество воспроизведения миниатюрных колонок, максимально раскрыв потенциал фирменной технологии Uni-Q. Поэтому яичные сателлиты звучали гораздо лучше любых колонок подобного плана, получив заслуженную популярность.

Активные "яйца" KEF выпускаются в трех отделках

С тех пор сателлиты в форме яйца стали непременной частью ассортимента KEF. В сегодняшнем продуктовом ряду традиционную тему продолжают сателлиты из E-серии и новые модели с говорящим именем EGG (яйцо по-английски). Модели EGG ‒ это настольные колонки, объединяющие акустические системы с усилителем, ЦАП и Bluetooth-приемником. До последнего времени ближайшим аналогом EGG среди продуктов KEF были активные АС X300A Wireless, которые не поддерживают Bluetooth, зато работают с Wi-Fi и Airplay. Однако X300A Wireless примерно в два раза дороже и заметно крупнее, поэтому на роль настольных колонок годятся не во всех ситуациях. В плане размеров сателлиты EGG, обладая схожим функционалом, заметно выигрывают в плане компактности.

EGG - очень компактные сателлиты благодаря

использованию фирменного коинцидентного драйвера Uni-Q

Корпуса и опоры EGG сделаны из качественного пластика. Попавшие к нам сателлиты имели насыщенно синий цвет с матовой поверхностью, который производитель называет Frosted Blue. Также можно приобрести EGG в белой или черной отделке. Колонки в паре делятся на ведущую и ведомую. Почти вся электроника EGG спрятана в постаменте ведущей АС, включая ЦАП и усилитель. В EGG используется усилитель D-класса, сделанный на базе микросхем TI TPA3116 (по одной на канал). Общая мощность усилителя составляет 50 Вт. Ведомая колонка соединяется с главной с помощью четырехжильного кабеля длиной около 1.5 м. Лишнюю длину кабеля можно скрыть, свернув его в канал, проложенный в основании ведомой АС.

Фасад сателлита EGG закрывается съемным грилем, под которым обнаруживается фазоинверторный порт и драйвер Uni-Q, похожий на тот, что используется в сателлитах E-серии. В модуле Uni-Q коаксиально установлены 19-мм «пищалка» и 115-мм СЧ/НЧ-динамик. Диффузоры излучателей изготовлены из алюминия. Твитер имеет вентилируемую заднюю камеру и сложный рассекатель Tangerine. СЧ/НЧ-динамик оснащен рельефным подвесом Z-Flex и демпфирующим кольцом, устраняющим первые резонансные моды диффузора. В общем, в модуле Uni-Q сателлитов задействованы все передовые решения, какие можно встретить в High-End громкоговорителях KEF.

EGG оснащены 3 цифровыми входами (Bluetooth, USB и Toslink), аналоговым

входом и аналоговым выходом на сабвуфер

Создатели EGG хорошо продумали функциональное оснащение EGG, исследовав вопрос, что вообще может понадобиться пользователю. В результате сателлиты могут принимать звук от разных источников: от смартфонов – по Bluetooth стандарта 4.0 с кодеком AptX, от телевизора ‒ по «оптике» с разъемом мини-Toslink, от компьютера ‒ через порт мини-USB. Встроенные цифро-аналоговые преобразователи поддерживают разрешение звука до 24 бит/96 кГц. EGG можно подключать к аналоговым источникам, воспользовавшись входом AUX с 3.5-мм разъемом. Кроме того, у EGG есть аналоговый 3.5-мм выход, служащий для подключения сабвуфера. Все разъемы находятся на обратной стороне постамента главного сателлита, кроме совмещенного входа AUX/Toslink, вынесенного в сторону и замаскированного резиновой заглушкой.

Управлять аудиосистемой EGG можно двумя способами: кнопками на главном сателлите и пультом ДУ, предоставляющим несколько дополнительных возможностей. С пульта можно не только регулировать громкость и переключать входы, еще можно выключить звук (функция Mute) и выполнить основные действия с треками (воспроизведение/пауза, перемещение вперед/назад по списку записей). Последние функции работают с интерфейсом USB.

В комплектацию активных сателлитов EGG, помимо пульта ДУ, входит адаптер питания и набор кабелей (сетевой, USB и оптический).

15.08.2017

Особенности конструкции АС KEF EGG

Прослушивание АС KEF EGG

Измерения АС KEF EGG

Технические характеристики АС KEF EGG

АС KEF EGG на сайте компании-производителя

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