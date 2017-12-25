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Тесты / Домашняя техника / АУДИО воспроизведение / Акустические системы / Полочные АС / Micro SE / Особенности


Полочные АС


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Gallo Acoustics Micro SE

Средняя цена: 34 000 руб.

Особенности
Впечатление
Измерения
Характеристики


Особенности

Модель Micro SE ‒ сферический сателлит, размером с апельсин, легко умещается на ладони, имея диаметр всего 4 дюйма (примерно 102 мм). Корпус сателлита выполнен из анодированной стали, совмещая жесткость металла с прекрасными демпфирующими качествами керамики. Единственный излучатель Micro SE оснащен плоской алюминиевой мембраной с похожей на соты фактурой. Излучатель сателлитов обладает очень широкой рабочей полосой от 100 Гц до 22 кГц. Внутри корпус демпфируется специальной полимерной ватой (технология S2). Кроме того, в конструкции сателлита применена еще одна фирменная технология ‒ Optimized Pulse Technology (OPT), улучшающая импульсные характеристики звучания. На своем сайте производитель не распространяется на счет ее деталей, но поиск в интернете дал намек: технология OPT связана со способом крепления излучателя и сферического кабинета, помогающего подавлять микровибрации.

Полочными сателлиты являются достаточно формально, имея множество вариантов установки. Подробнее об опциях установки и отделки можно прочитать в тестовом обзоре "Сателлиты-шарики Gallo Acoustics: размер не имеет значения".

 

25.12.2017

 

 

Особенности конструкции АС Gallo Acoustics Micro SE

Прослушивание АС Gallo Acoustics Micro SE

Измерения АС Gallo Acoustics Micro SE

Технические характеристики АС Gallo Acoustics Micro SE

АС Gallo Acoustics Micro SE на сайте компании-производителя

Где купить АС Gallo Acoustics Micro SE

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