Тесты / Домашняя техника / АУДИО воспроизведение / Наушники / Электродинамические наушники / Spirit Classic / Особенности

Focal Spirit Classic Средняя цена: 31 990 руб.

Особенности Впечатление Измерения Характеристики

Особенности

Французская компания Focal известна с конца 70-ых годов прошлого века, знаменита громкоговорителями Hi-Fi и High-End класса, студийной и автомобильной акустикой. Многие производители самых совершенных акустических систем оснащают свои творения излучателями Focal, как пример можно вспомнить легендарный твитер с инвертированным куполом из бериллия. В последние годы французы активно осваивают перспективное направление мультимедийного аудио, выпустив ряд активных беспроводных колонок, а также обратили внимание на сегмент персонального аудио, создав целую линейку наушников. Среди наушников Focal можно найти абсолютно топовые, очень дорогие модели Utopia и головные телефоны попроще. Например, можно обратить внимание на серию Spirit, включающую модели One S, Professional и Classic. Попавшие из этого трио к нам в тест модели Focal Spirit Classic по задумке разработчиков позиционируются как универсальные наушники, выделяются богатой отделкой и расширенным набором аксессуаров.

Наушники Classic - старшие среди моделей Spirit, отличаются

универсальностью (для дома и улицы), улучшенной отделкой

и комплектацией

Наушники имеют элегантный дизайн с расцветкой в шоколадно-бронзовых тонах. В конструкции применяется высококачественный пластик и алюминий, оголовье и амбушюры обтягиваются мягкой кожей. Подушки амбушюров выполнены из пенополиуретана с эффектом памяти. Шарнирные крепления чашек позволяют им слегка перемещаться туда-сюда и немного вращаться вокруг вертикальной оси. Вместе с большим оголовьем и упругими амбушюрами конструкция шарниров обеспечивает автоматическую подстройку наушников под голову пользователя. На голове наушники сидят крепко и удобно, хорошо отсекая внешние шумы. Размеры амбушюров не дают им полностью охватить уши, поэтому их тип все же накладной, а не охватывающий. Для перевозки наушников динамики можно полностью подвернуть к оголовью ‒ так модели занимают меньше места.

Излучатели Focal Spirit Classic оснащены закрытыми корпусами, неодимовыми магнитами и 40-мм композитными мембранами, сделанными из сплава титана и майлара: металл ‒ для жесткости, полимер ‒ чтобы лучше гасить резонансы. Легкость диафрагмы, которая весит всего 86 мг, улучшает импульсные характеристики и детальность звучания. Сопротивление наушников составляет 32 Ом, чувствительность ‒ 102 дБ/1 мВт @ 1 кГц, вес ‒ 310 г. По параметрам они хорошо подойдут не только для домашней аудиосистемы, но и для улицы, гаджетов и портативных проигрывателей.

Наушники комплектуются двумя сменными кабелями: для

домашней аудиосистемы и смартфона

В комплекте с наушниками идет матерчатая сумочка, аэро-адаптер, навинчивающийся переходник-штекер 3.5/6.4 мм. Кроме того, к наушникам прилагаются сразу два сменных кабеля: для домашней аудиоаппаратуры ‒ низкоимпедансный кабель из бескислородной меди длиной 4 м, для телефона ‒ короткий узкий кабель длиной 1.4 м с интегрированным пультом управления и микрофоном.

13.09.2016

Особенности конструкции Focal Spirit Classic

Прослушивание Focal Spirit Classic

Технические характеристики Focal Spirit Classic

Focal Spirit Classic на сайте компании-производителя

Цены. Где купить Focal Spirit Classic