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Электродинамические наушники
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Tonino Lamborghini Spectrum One
Средняя цена: 9 000 руб.
Особенности
Особенности
Несколько лет назад под маркой Tonino Lamborghini была выпущена линейка внутриканальных наушников Quantum. Для модного бренда, имеющего весьма разнородный ассортимент, дебют в сфере персонального аудио можно было считать неплохим. Теперь же пришло время познакомиться с накладными наушниками Spectrum One.
Узнаваемый агрессивный дизайн, сделавший фамилию Ламборгини легендарной в автомобильном мире, обусловил выбор конструкционного материала. Ничего кроме пластика не позволило бы получить столь сложную форму с многочисленными гранями и острыми углами. Для придания наушникам более дорогого внешнего вида большинство деталей были окрашены с применением грунтовки и прозрачного защитного лака, накладываемого поверх основного цвета по технологии, заимствованной в автомобильной промышленности.
Глянцевый лак в отделке наушников, как и их форма являются
прямой отсылкой к легендарным автомобилям Lamborghini
Оголовье выполнено из высокотехнологичного полимера TR-90, сочетающего исключительную гибкость и эластичность со стабильностью сохранения формы при длительном использовании. Шарниры складывания и основные силовые детали наушников изготовлены из нержавеющей стали.
Ключевые элементы конструкции изготовлены из металла
Крепление чашек наушников дает возможность поворота на +/- 16 градусов вокруг вертикальной оси и на +/- 18 градусов относительно горизонтальной. Этого удалось достичь с помощью промежуточного элемента, посредством которого чашка наушника крепится к оголовью. Смысл таких ухищрений — обеспечение свободного поворота чашки относительно плоскости ушной раковины – так, чтобы сдавливающее усилие оголовья наушников распределялось равномерно, а не давило на голову с какой-то одной стороны, как это бывает у наушников с фиксированным положением чашки.
Spectrum One могут похвастать не только фирменным стилем и
металлическим логотипом, но и динамиками класса Hi-Fi
Динамики наушников Spectrum One имеют диффузор диаметром 40 мм и мощные неодимовые магниты. Настройка звука проводилась по фирменной технологии DOAC (Double Open Acoustic Chamber). Ее суть заключается в использовании калиброванных отверстий и акустической камеры заданного объема. Первое калиброванное отверстие снижает степень демпфирования самого излучателя, давая воздуху, находящемуся позади диффузора, с меньшим сопротивлением выходить внутрь чашки наушника. Это позволяет излучателю работать более свободно с большой амплитудой, что дает увеличение макродинамики и более открытую, широкую звуковую сцену. Акустическая камера, находящаяся внутри чашки наушника, сообщается с окружающей средой посредством еще одного калиброванного отверстия. Диаметр последнего определяет количество баса.
В комплект поставки входят два кабеля, но можно использовать и
кабели сторонних производителей
Кабель у Spectrum One съемный, причем в комплект поставки входит два кабеля. Один стандартной длины 1,2 м с Г-образным разъемом и трехкнопочной гарнитурой, совместимой с устройствами Apple. Второй кабель без гарнитуры имеет длину 2 м и прямые коннекторы размера 3,5 мм. Для подключения к Hi-Fi аппаратуре или профессиональным звуковым картам прилагается переходник с 3,5 на 6,3 мм.
Особенности конструкции Tonino Lamborghini Spectrum One
Прослушивание Tonino Lamborghini Spectrum One
Технические характеристики Tonino Lamborghini Spectrum One
Видеообзор наушников Tonino Lamborghini Spectrum One
Цены. Где купить Tonino Lamborghini Spectrum One
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