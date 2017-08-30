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AKG K92 Средняя цена: 4 893 руб.

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Особенности

Не так давно знаменитый бренд AKG порадовал поклонников выходом трех моделей наушников, пополнивших ряды профессиональной K-серии. При этом новинки (K52, K72 и K92) стали самыми доступными по стоимости среди студийных наушников AKG. Все названные модели приехали к нам на тестирование, обо всех мы расскажем, но начнем с обзора старших наушников AKG K92, как самых интересных– и внешне, и по техническим характеристикам.

Модели K92 возглавляют трио недорогих студийных

наушников от компании AKG

Если младшие модели трио имеют утилитарную черную отделку, AKG K92 выделяются стильным сочетанием черного с элементами золотистого декора. Чашки закрытой конструкции хорошо отсекают внешние шумы. Большие амбушюры, покрытые искусственной кожей, полностью охватывают уши. Оголовье, сделанное из двух металлических дуг, оборудовано кожаным ремешком на резинке. Натягиваясь, тот автоматически подстраивает наушники под размер головы пользователя. Зажимы ремешка крепятся к дугам парой винтов, в случае чего их можно передвинуть, приспособив систему под очень большую или маленькую голову. Удобная, очень легкая конструкция AKG К92 нигде не стягивает и не давит, поэтому наушники не утомляют в процессе многочасовых прослушиваний. Так что за комфортность AKG K92 можно поставить высший балл.

Модели укомплектованы 40-мм излучателями, изготовленными и подобранными в соответствии с профессиональными стандартами AKG. Перед поступлением в продажу драйверы наушников проходят серьезные испытания на надежность и способность к перегрузкам.

Из технических параметров AKG K92 отметим их высокую чувствительность (113 дБ) и пониженный импеданс (32 Ом), поэтому наушники без проблем подружатся с портативной аудиотехникой. Не отсоединяемый 3-метровый кабель имеет одностороннее крепление к левой «чашке». Кабель заканчивается позолоченным 3.5-мм штекером (мини-джек), на который навинчен позолоченный адаптер под разъем 6.3 мм.

30.08.2017

Особенности конструкции AKG K92

Прослушивание AKG K92

Технические характеристики AKG K92

AKG K92 на сайте компании-производителя

Цены. Где купить AKG K92