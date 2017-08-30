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AKG K72 Средняя цена: 4 064 руб.

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Особенности

По цене модели K72 находятся точно посередине между K52 и K92,

но по конструкции почти повторяют старшие наушники

У кого-то наибольший интерес среди продуктов одного семейства будут вызывать старшие модели, как самые совершенные, других привлекут модели младшие ‒ компромисс, но по самой выгодной цене. Но будут и такие, кто посмотрит в сторону промежуточных моделей, рассчитывая найти «золотую середину», обещающую лучшее соотношение цены и качества. В трио недорогих моделей, недавно пополнивших профессиональную серию, наушники AKG K72 как раз занимают позицию между AKG K52 и AKG K92.

Внешне новинка ‒ близнец старших моделей K92, за исключением игр дизайнеров с элементами «золотого» декора. Классический черный окрас уступает лишь раз, сменяясь серебряными кругами там, где «чашки» крепятся к оголовью. Штекер на кабеле (мини-джек 3.5 мм) и адаптер под разъем 6.4 мм также лишились позолоты, ограничившись демократичным никелированным покрытием. В остальном, разглядывая конструкцию и материалы, из которых сделаны наушники, можно сделать вывод, что AKG K72 и AKG K92 идентичны. В поисках различий, если не полениться и снять амбушюры с пластиковыми решетками, можно добраться до капсюлей излучателей и удостовериться, что и они одинаковы. Но какие-то отличия в конструкции излучателей все-таки есть. Убедиться в том можно, присмотревшись к спецификациям моделей, где производитель указывает для старших AKG К92 чувствительность 113 дБ/В и частотный диапазон 16 Гц – 22 кГц, а для AKG K72 ‒ соответственно, 112 дБ/В и 16 Гц – 20 кГц. На первый взгляд различия моделей по характеристикам не назовешь большими, тем не менее, снижение стоимости AKG K72 составляет примерно 20%. Однако посмотрим, что покажет прослушивание.

30.08.2017

Особенности конструкции AKG K72

Прослушивание AKG K72

Технические характеристики AKG K72

AKG K72 на сайте компании-производителя

Цены. Где купить AKG K72