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AKG K52 Средняя цена: 3 235 руб.

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Особенности

AKG K52 ‒ младшие модели в трио бюджетных наушников, не так давно пополнивших профессиональную линейку именитого бренда. Чем AKG К52 отличаются от старших «братьев» К92 и К72, обзоры которых были опубликованы ранее? Есть ли значительные компромиссы в их конструкции, позволившие еще больше снизить стоимость моделей?

K52 - младшие студийные наушники в модельном ряду AKG

Что ж, разработчики сохранили у AKG K52 базовый дизайн, легкость и удобство которого мы оценили в ходе тестов старших моделей: оголовье сделано из металлических дуг, самонастраивающаяся система со стягивающим ремешком и крупные амбушюры, полностью охватывающие уши. Изменения коснулись лишь деталей дизайна и в основном их можно назвать косметическими. Наушники имеют полностью черную отделку. Внутренняя сторона кожаного ремешка, стягивающего дуги, у старших моделей имела выраженную фактурную поверхность, у AKG К52 поверхность стала гладкой – как и внешняя поверхность чашек. Амбушюры старших моделей были изготовлены из толстой искусственной кожи, здесь же на обшивку идет тонкая кожа. Несъемный кабель, прикрепленный к левому излучателю, стал на полметра короче ‒ его длина 2.5 м. Переходник 3.5 мм/6.3 мм, который в старших моделях навинчивался, теперь просто надевается на штекер кабеля. Все отмеченные изменения никак не влияют на отменную комфортность наушников.

Получается, что единственная важная деталь конструкции, отличающая AKG K52 от старших моделей, ‒ это излучатели. Нет, в наушниках все так же используется закрытый тип и капсюли диаметром 40мм, изготовленные в соответствии с профессиональными стандартами. Однако сами капсюли уже другие. Если снять амбушюры, видно, что они выполнены из нового материала. Хотя на характеристиках наушников замена излучателей сказывается не особенно сильно: относительно старших «братьев» слегка ограничился частотный диапазон (18-20k Гц) и на несколько децибел уменьшилась чувствительность (110 дБ/В).

30.08.2017

Особенности конструкции AKG K52

Прослушивание AKG K52

Технические характеристики AKG K52

AKG K52 на сайте компании-производителя

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