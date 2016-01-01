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Roksan Radius 7 Средняя цена: 194 220 руб.

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Особенности

Когда мы говорим о том, что аппаратура должна быть прозрачной, обычно имеется в виду её способность воспроизводить аудиосигнал, не искажая его. Но если понять требование буквально, результат получается не менее любопытным. Устройство проигрывателя винила Roksan Radius 7 можно досконально изучить, не разбирая, ведь его основная часть выполнена из прозрачного акрила фирмы Perspex, эффектно стилизованного под стекло.

Стол проигрывателя состоит из двух деталей, которые имеют виброразвязку друг относительно друга. Основание стоит на регулируемых ножках, на нём через демпфирующий подвес закреплён двигатель. Верхняя часть стола несёт на себе опорный подшипник и площадку для крепления тонарма.

Проигрыватель прозрачен, что даёт возможность разглядеть особенности конструкции

Опорный подшипник имеет «стакан» из медного сплава и центральную часть из нержавеющей стали с опорой на высокоуглеродистый стальной шарик. Смазка подшипника - фирменная Roksan LX-7, минимизирующая силу трения для исключения любых проблем с плавностью вращения. Все рабочие поверхности подшипника прошли прецизионную обработку, что также способствует максимальной свободе и стабильности вращения. Акриловый опорный диск также прошел высокоточную обработку, вследствие чего идеально сбалансирован относительно оси вращения.

Не только опорный диск, но даже шелл тонарма изготовлены из акрила

Усилие вращения передаётся с алюминиевого шкива на опорный диск круглым силиконовым пассиком. Основное нововведение в модели Radius 7 относительно предшествующей ей модели Radius 5, это полное обновление блока электродвигателя. Теперь он имеет электронное управление скорости, переход от 33,3 к 45 оборотам и обратно происходит путём нажатия клавиши, а не перекидыванием пассика с одной ступени шкива на другой как это было у 5-й модели. Технология контроля стабильности вращения электродвигателя с высокоточным кварцевым генератором заимствована у топового проигрывателя Xerxes, который стоит примерно втрое дороже, чем Radius 7.

Фирменный тонарм Nima имеет корпус из акрила и имеет

конструкцию uni-pivot

Тонарм Nima имеет конструкцию типа uni-pivot с легкой трубкой из алюминия, анодированного серебром, акриловыми корпусными деталями и акриловым шеллом. Его внутренняя проводка выполнена тем же методом, что и во флагманском тонарме Artemiz - на гибком шлейфе. В нижней части тонарма находится 5-контактный разъём, к которому подключается фирменные кабель с обычными RCA и земляной клеммой на другом конце. Стандартная для этого тонарма головка — Roksan Chorus Silver. По своим характеристикам это типовая головка ММ-типа, рассчитанная на рабочую нагрузку 47 Ом и емкость 150-330 пФ. Рекомендованная сила прижима составляет 1,9 г. По мере износа иглы можно заменить только часть картриджа. На фоне немалой цены Chorus Silver, это станет неплохой экономией бюджета. Конструкция шелла тонарма в принципе позволяет использовать головки других производителей, но, вероятно, сложно будет найти более согласованный вариант.



Особенности конструкции Roksan Radius 7

Прослушивание Roksan Radius 7

Технические характеристики Roksan Radius 7

Roksan Radius 7 на сайте компании-производителя

Roksan Radius 7 на сайте российского дистрибьютора

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