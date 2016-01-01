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Denon HEOS 5 HS2 Средняя цена: 36 990 руб.

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Особенности

Компания Denon развивает мультирумное направление несколько лет и уже успела сформировать достаточно четкую линейку устройств HEOS, получить за неё награду EISA и интегрировать в экосистему HEOS фирменные AV-ресиверы. Но в любой мультирумной линейке ключевым устройством всегда является беспроводная сетевая акустика, ведь именно с неё очень часто начинается знакомство пользователя с простотой и удобством современного цифрового аудио.

Дизайн акустики в целом нейтрален и позволяет ей легко вписываться

в любой интерьер

Denon HEOS 5 HS2 — модель наиболее подходящая для первого знакомства с сетевыми и мультирумными аудио-технологиями. Занимая среднее положение в линейке, она компактнее и дешевле HEOS 7, но по мощности заметно превосходит миниатюрные модели HEOS 3 и HEOS 1, имея возможность полноценно озвучить небольшую комнату.

Компоновка акустики вполне соответствует канонам Hi-Fi, это двухполосная стереофоническая система с индивидуальными усилителями класса D для каждого из четырёх динамиков и пассивным радиатором, усиливающим отдачу в басовом диапазоне. У HEOS 5, как у любой современной активной акустики, есть небольшое технологическое преимущество перед традиционными двухполосными колонками — пассивные фильтры отсутствуют, а согласование СЧ/НЧ и ВЧ динамиков производится цифровым кроссовером с более высокой частотной и фазовой точностью.

С правой стороны у HEOS 5 HS имеются кнопки управления,

а левый торец ни чем не занят

Коммутационные разъемы расположены в ряд на задней панели. Физических входов у акустики два: USB-порт для подключения флешек и вход AUX для подключения любых источников, имеющих стандартный аналоговый выход. Главным же интерфейсом для HEOS 5 является сеть. К ней можно подключиться проводным или беспроводным способом. Второй способ, очевидно, удобнее. К тому же акустика, хоть и не имеет встроенного аккумулятора, всё же оснащена ручкой, и её можно достаточно легко переносить с места на место.

Основным интерфейсом управления для любых устройств HEOS и пятой модели в частности является фирменное приложение, предназначенное для смартфонов или планшетов с системами iOS, Android и Fire OS (Amazon Kindle). С его помощью можно слушать потоковое аудио из сети. Поддерживаются сервисы Deezer, SoundCloud, Tidal, Napster, Spotify, а под иконкой интернет-радио скрывается сервис TuneIn. Кроме того, есть возможность воспроизводить музыкальные файлы с гаджета, на котором установлено приложение, и с домашнего сервера по протоколу DLNA. Максимальное поддерживаемое разрешение файлов составляет 24бит/192кГц.

USB порт выдаёт ток 1А и может пригодиться не только для флешек

и жестких дисков, но и для зарядки гаджетов

Если в сети используются несколько устройств HEOS, всеми ими можно управлять из одного приложения. Поддерживается как раздельное управление, так и режим вечеринки, когда вся акустика играет одну и ту же музыку. Кроме того, две одинаковых колонки HEOS можно объединить в стереопару или собрать домашний кинотеатр из сабвуфера, саундбара и пары отдельностоящих колонок в качестве тыловых каналов. Все устройства между собой общаются по сети, поэтому ни для стереопары, ни для кинотеатра каких-либо кабелей не потребуется.



Особенности конструкции Denon HEOS 5 HS2

Прослушивание Denon HEOS 5 HS2

Технические характеристики Denon HEOS 5 HS2

Denon HEOS 5 HS2 на сайте российского дистрибьютора

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