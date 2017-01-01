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BenQ W11000 Средняя цена: 400 000 руб.

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Особенности

Проектор для домашнего кинотеатра BenQ W11000 обладает разрешением 4К и при этом имеет сертификат THX. Это первый в мире 4К - DLP проектор, обладающий данным сертификатом, (кстати, до сертификации BenQ W11000 отметку THX получило всего несколько моделей трех производителей). Сертификация лаборатории ТНХ подразумевает контроль более 500 параметров, отвечающих за качество цветопередачи, точность гаммы и цветовой температуры, контрастность, равномерность освещенности экрана и другие факторы, влияющие на восприятие изображения.

«Первый в мире DLP 4K проектор cертифицированный THX» - это то,

чем запомнится W11000

По итогам сертификации проектор не просто получил заветный логотип, но и приобрел специальный пресет настроек THX Mode. Он включает в себя тщательно откалиброванные цветовые настройки цвета, а также улучшенные алгоритмы масштабирования, деинтерлейсинга и обработки движения.

Помимо THX-сертификации, проектор BenQ W11000 полностью отвечает требованиям Rec.709 – цветового пространства, принятого в международном стандарте HDTV. При разрешении 4К и частоте кадров до 25 Гц проектор может принимать цветовую информацию до 16 бит по схеме 4:4:4.

BenQ W11000 — новый флагман кинотеатральной линейки

В проекторе применяется новейший DMD-чип XPR. Он имеет физическое разрешение 2'716х1'528 точек, однако благодаря технологии сдвига изображения на экране удается обеспечить полное 4К изображение с реальным разрешением 8,3 Мп. Полное соответствие отображаемой на экране картинки спецификации 4K UHD подтверждено сертификатом CEA.

В сравнении с аналогичными технологиями, реализованными в LCD и D-ILA проекторах, чип XPR имеет ряд преимуществ. Во-первых, его фактическое разрешение составляет не четверть, как в случае с Full HD матрицами, а половину разрешения 4К, во-вторых, DLP-технология значительно лучше приспособлена для быстрой смены кадров, которая требуется при формировании 4К- изображения путем сдвига пикселей, в-третьих, в отличие от трехматричных 3LCD и D-ILA проекторов, одночиповое решение лишено такой проблемы, как сведение матриц, идеальной степени которого на 4К-картинке добиться крайне сложно.

Ещё одним убедительным аргументом в пользу применения DLP в домашних кинотеатрах формата 4К можно считать тот факт, что 90% современных цифровых кинозалов оснащены именно DLP проекторами, а применительно к IMAX эта цифра составляет 100%.

Новый объектив имеет шесть низкодисперсных линз,

для того чтобы не потерять качество обеспечиваемое 4К чипом

Переход к более высокому разрешению картинки потребовал от инженеров BenQ серьезной переработки оптического тракта. Чтобы отображать пиксели столь малого размера без хроматических аббераций, размытия и иных искажений, объектив проектора оснащен 14 высококачественными линзами 6 из которых являются низкодисперсными. Объектив зумируется с кратностью 1,5Х, проекционное соотношение меняется от 1,37 до 2,06, что вполне подходит даже для сравнительно небольших домашних кинозалов. В дополнение к этому имеется возможность сдвига линз +/-65% в вертикальном и +/-27% в горизонтальном направлении.

Помимо пульта ДУ, проектором можно управлять еще и через веб-интерфейс,

а еще можно полностью интегрировать его в умный дом

Используемая в проекторе лампа Philips мощностью 240 Вт позволяет получить до 2’200 Лм светового потока. Контрастность изображения составляет 4’000:1 в статическом режиме и до 50’000:1 при использовании ирисовой диафрагмы и динамического управления яркостью лампы. Для улучшения передачи темных оттенков оптический тракт изнутри обработан черной краской минимизирующей нежелательные отражения.

BenQ W11000 имеет вход для ИК-управления, интерфейс RS232, два настраиваемых триггера и порт LAN с поддержкой протоколов управления АМХ, Crestron,PJ link, MDA, а также управления через веб-интерфейс. Набор видеовходов сводится в двум портам HDMI один из которых соответствует стандарту 2.0 и поддерживает HDCP 2.2. В качестве дополнения имеется один аналоговый интерфейс D-SUB.



Особенности конструкции BenQ W11000

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Технические характеристики BenQ W11000

BenQ W11000 на сайте компании-производителя

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