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Digital Projection E-Vision Laser 6500 Средняя цена: 920 000 руб.

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Особенности

Одночиповый DLP-проектор Digital Projection E-Vision Laser 6500 оснащен лазерно-фосфорным источником света со световым потоком 6'500 Лм и рабочим ресурсом порядка 20'000 часов. В сочетании со сравнительно небольшой стоимостью, это делает его крайне привлекательным решением для домашних инсталляций, а также видеорекламы и оборудования конференц-залов. Кроме того, проекторы Digital Projection обладают таким важным преимуществом, как сменная оптика.

В проекторе установлен DMD-чип из серии DarkChip с разрешением 1'920х1'200 и контрастностью 5'000:1 в динамическом режиме, что в целом позволяет получить высокое качество изображения и соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к проектору в домашнем кинотеатре.

Симметричная компоновка удобна с точки зрения инсталляции

Digital Projection E-Vision Laser 6500 обладает хорошим набором инсталляционных возможностей. Его можно укомплектовать одним из пяти объективов. Минимальную дистанцию проецирования обеспечивает объектив с проекционным отношением 0,77:1, что используется в инсталляциях, когда пространство сильно ограничено. Длиннофокусный объектив для максимальных дистанций имеет соотношение от 3:1 до 5:1. Еще три объектива заполняют весь диапазон между ними, что гарантирует возможность точного подбора оптики. Помимо вертикального и горизонтального сдвига объектива, проектор дает возможность цифровой коррекции трапецеидальных искажений и искажений по четырем углам.

В меню есть возможность точной настройки цветопередачи

Для применения в медицине в проекторе реализован режим DICOM Simulation Mode. 3D режим применим и в профессиональной сфере, например, в инженерном проектировании, а также в цифровом кинотеатре или домашней развлекательной системе. Поддерживаются все основные типы трехмерного видеосигнала: Side by Side, Frame Packing и Top Bottom. Для синхронизации с 3D эммитерами у Digital Projection E-Vision Laser 6500 есть соответствующие входы и выходы, позволяющие подключать активные 3D очки.

Помимо типовых цифровых входов HDMI и DVI-D проектор оснащен и портом HDBaseT. С его помощью можно получать видеосигнал по витой паре на дистанции до 100 м. Учитывая возможный сценарий использования в инсталляциях с большой дистанцией до источника или видеокоммутатора, HDBaseT является едва ли не единственным удобным решением и наличие уже встроенного порта избавляет от необходимости использовать внешние преобразователи.

Для дистанционного управления проектор имеет интерфейсы LAN, RS232, ИК вход и выход, а также 12В триггер. Поддерживаются протоколы Crestron RoomView Connected, AMX SSDP и PJLink. У проектора есть свой веб-интерфейс и доступ посредством Telnet

Особенности конструкции Digital Projection E-Vision Laser 6500

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Технические характеристики Digital Projection E-Vision Laser 6500

Digital Projection E-Vision Laser 6500 на сайте компании-производителя