Тесты / Домашняя техника / ВИДЕО отображение / Видеопроекторы для домашнего кинотеатра / DLP / MU706 / Особенности
DLP
|
BenQ MU706
Средняя цена: 75 000 руб.
Особенности
Особенности
Современные офисные проекторы должны уметь чуть больше, чем просто визуализировать входящий сигнал. При этом встроенным динамиком или богатством настроек уже мало кого можно удивить, поэтому в универсальном офисном проекторе BenQ MU706 реализованы самые передовые технологии подключения, что сделало его по-настоящему удобным и современным.
BenQ MU706 — современный проектор для решения сложных задач
Начать стоит с того, что проектор выполнен по технологии DLP, обеспечивающей высокую контрастность 20'000:1 и обеспечивает световой поток в 4'000 Лм. Эти два фактора позволяют получать максимально насыщенное и хорошо читаемое изображение даже в ситуации, когда картинка проецируется на школьную доску в условиях значительной внешней засветки. Если же говорить о белых или светоусиливающих экранах и хотя бы частичном затемнении, то размер картинки может быть очень большим и MU706 сможет даже претендовать на работу в конференц-зале.
Мощная лампа позволяет работать в больших залах и
светлых комнатах без потери яркости изображения
Помимо высокой яркости и контрастности отметим разрешение WUXGA (1'920x1'200), превосходящее привычное Full HD и технологию улучшения цветопередачи Brilliant Color. Поддерживается также 3D режим со всеми основными типами упаковки кадров. Объектив имеет проекционное отношение 1,15-1,49 с ручной регулировкой оптического масштабирования и фокуса. Доступна вертикальная коррекция трапецеидальных искажений, работающая как в ручном, так и в автоматическом режиме. В корпус интегрирован монофонический динамик мощностью 2 Вт, позволяющий озвучивать презентации и видео.
Богатый набор входов и выходов облегчает коммутацию
Особенно стоит отметить расширенные возможности коммутации проектора. Здесь присутствует весь основной набор видео входов, начиная с композитного и заканчивая двумя портами HDMI, есть возможность вывода картинки на дополнительный монитор с помощью VGA-выхода, входы и выходы аудио для подключения внешней аудиосистемы или стороннего источника звука. Для управления можно задействовать порт RS232. Ключевая же особенность — наличие HDMI-порта с поддержкой технологии MHL и возможность использования модуля QСast для передачи видео на проектор беспроводным способом. Таким образом удается эффективно использовать проектор MU706 не только с компьютерами и стационарными источниками сигнала, но и с мобильными устройствами.
Особенности конструкции BenQ MU706
Просмотр BenQ MU706
Технические характеристики BenQ MU706
BenQ MU706 на сайте компании-производителя
Цены. Где купить BenQ MU706
Комментарии:
Чтобы комментировать записи войдите или зарегистрируйтесь.