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BenQ LK970 Средняя цена: 690 000 руб.

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Особенности

С 4К проекторами BenQ мы знакомились уже не раз. Некоторое время назад была протестирована кинотеатральная модель W11000 с традиционной ртутной лампой и инсталляционная модель X12000 со светодиодным источником света. Теперь же дошло дело и до лазерной технологии. Именно такой источник света имеет новый проектор BenQ LK970, внешность которого показалась нам очень знакомой.

Корпус имеет узнаваемые черты, но внутреннее содержание совершенно иное

Одной из важнейших ключевых особенностей новой модели стала технология BlueCore Laser. Разработчики применили лазерный модуль, излучающий в синем спектре, благодаря чему яркость проектора повысилась до 5'000 ANSI Лм, а срок службы такого модуля исключительно высок. Так, при работе на полную яркость ресурс лазерного модуля составляет 20'000 часов, а в режиме ECO при 70%-ной яркости ресурс увеличится до 60'000 часов.

В проекторе установлено два синхронизированных колеса. Первое из них – фосфорное, оно предназначено для получения жёлтого цвета и пропускает синий свет от лазера без изменений через специальное отверстие. На втором цветовом колесе дополнительно образуются красный и зелёный цвета, а синий лазер проходит дальше через прозрачный сегмент. В результате получается четырехцветная схема RGBY с расширенным цветовым охватом в области синего и зеленого цветов. Поддержка стандарта ISF дает возможность высокоточной калибровки изображения.

С помощью фосфорного и цветового колеса из синего света лазера

получают палитру RGBY

В модели BenQ LK970 применяется уже знакомая нам DMD-матрица с физическим разрешением 4,15 МП, отлично зарекомендовавшая себя в моделях W11000 и X12000. Сb помощью технологии XPR проектор выдаёт на экран честное разрешение 4К UHD (8,3 МП) без какого-либо размытия и искажений.

Технология XPR позволяет получать реальное 4К изображение на экране

Применение одной матрицы вместо трёх избавляет разработчиков от необходимости сведения матриц, что становится особенно сложным занятием в 4K проекторах. Однако требований к оптической системе это не снижает, поэтому в BenQ LK970 установлен новый объектив увеличенного диаметра. Оптическая система объектива состоит из 16 линз, объединённых в 8 групп. Линзы выполнены из высококачественного стекла со специальным покрытием и имеют высокую степень прозрачности, что делает проектор ещё более ярким. Все линзы – низкодисперсные, что минимизирует хроматические аберрации и цветовые искажения.

Качественная оптика — важный элемент определяющий четкость

и детализацию картинки

Проектор BenQ LK970, можно установить не только на полу или потолке, но и на стенах или наклонных поверхностях, направляя световой поток в любом направлении. Благодаря оптическому сдвигу объектива изображение можно перемещать вверх и вниз на 60% или вправо и влево на 25%, также объектив оснащен зумом 1,5х с синхронизированной фокусировкой для упрощения процесса установки и настройки.

Объектив нельзя заменить, но он имеет широкий диапазон регулировок

Для эффективного отвода тепла от лазерных модулей в модели BenQ LK970 используется жидкостное охлаждение. Проектор оснащён встроенными термодатчиками, которые определяют температуру внутренних узлов и окружающей среды в реальном времени, благодаря чему электроника автоматически выбирает оптимальный режим работы и подстраивает частоту вращения вентиляторов. Жидкостное охлаждение эффективно отводит тепло и защищает от перегрева лазерный модуль и DMD-матрицу даже во время длительной работы проектора при температуре окружающей среды до 40 оС. Благодаря этому, проектор способен работать в режиме 24/7. Благодаря применению жидкостного охлаждения блок с источником света, DLP-чипом и оптикой получился полностью герметичным. Это обеспечивает высокую степень пылезащищенности, давая возможность использовать проектор в сложных условиях, например, при использовании дым-машины.

Эффективная система охлаждения сочетается

с полностью герметичной оптической системой

Для повышения качества изображения в проекторе применяется технология апскейла Image Amplifying Technology, которая повышает разрешение любого контента до 4K UHD. Широкие возможности интеграции в системы управления обеспечивает поддержка протоколов AMX, Creston, Extron и PJ Link, а также фирменная система управления BenQ MDA, позволяющая взять под контроль сразу несколько проекторов.

Набор стандартных AV-входов дополнен поддержкой технологии HD Connect (HDbaseT), позволяющей передавать на проектор видео и аудиосигналы, а также сигналы управления сразу с нескольких источников через единственный кабель CAT5 на расстояние до 100 метров.



Особенности конструкции BenQ LK970

Просмотр BenQ LK970

Технические характеристики BenQ LK970

BenQ LK970 на сайте компании-производителя

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