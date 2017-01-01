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BenQ MH760 Средняя цена: 91 892 руб.

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Особенности

Ассортимент проекторов, предлагаемых компанией BenQ, исключительно широк и для каждой конкретной ситуации можно без труда выбрать подходящий. Однако чем выше класс и стоимость модели, тем более к ней применимо понятие «универсальный». Именно этим словом можно охарактеризовать модель BenQ MH760, которая изначально разрабатывалась для работы в больших переговорных комнатах и конференц-залах.

Проектор BenQ MH760 обладает высоким значением светового потока (5'000 Лм) и при этом оснащается DLP чипом с разрешением Full HD, что позволяет получать четкое изображение на экранах большого размера, как в затемненном помещении, так и в условиях нормальной освещенности.

Сочетание яркости 5000 Лм и высокой естественной контрастности

дает читаемую картинку в освещенном помещении

Для обеспечения свободы выбора места размещения проектора, он оснащен регулируемой оптикой с 1.3х оптическим масштабированием, возможностью вертикального сдвига оптики и цифровой коррекцией трапецеидальных искажений в двух направлениях, включая специальную функцию индивидуальной коррекции каждого из углов.

Геометрию картинки можно настроить с высокой точностью

BenQ MH760 отличается также расширенными возможностями коммутации и интеграции в системы управления. Он обладает 12В триггером, портами LAN и RS232, при этом поддерживаются протоколы AMX, Crestron и PJ-Link, позволяющие решать задачи любой сложности от несложной автоматизации до управления большим парком проекторов и дисплеев. Кроме того, BenQ предлагает фирменное ПО MDA, позволяющее управлять проекторами по сети LAN в ручном режиме или настраивая включение/выключение по расписанию.

Поддержка стандартных протоколов и фирменного ПО MDA облегчает управление проекторами

Для подключения источников сигнала можно использовать порты HDMI и VGA. Один из HDMI входов поддерживает функцию прямой передачи сигналов с мобильных устройств MHL и может использоваться с фирменным модулем QСast, обеспечивающим передачу изображения с гаджетов беспроводным способом. Немаловажно отметить также наличие композитного и S-Video входов для подключения устаревших источников сигнала и консолей распределения видео, выход VGA для удобного мониторинга отображаемого контента в условиях большой аудитории и расширенные возможности коммутации звука, позволяющие использовать микрофон, встроенный динамик проектора или внешнюю акустику.



Особенности конструкции BenQ MH760

Просмотр BenQ MH760

Технические характеристики BenQ MH760

BenQ MH760 на сайте компании-производителя

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