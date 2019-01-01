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InFocus ScreenPlay SPL1080HDUST Средняя цена: 300 000 руб.

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Особенности

Ультракороткофокусный проектор ScreenPlay SPL1080HDUST от InFocus изначально создавался как альтернатива большим плоскопанельным телевизорам. Его задача — выдать яркую картинку максимально возможного размера с минимальной дистанции. При этом нужно обеспечить высокое качество изображения в условиях далеко не самых оптимальных для работы любого проектора.

Проблему сокращения дистанции инженеры InFocus решили с помощью встроенного зеркала, разворачивающего световой поток, и специальной широкоформатной линзы. В результате такого подхода с дистанции 25 см проектор позволяет получить на экране картинку с диагональю более двух метров, что эквивалентно телевизору с диагональю 90 дюймов. А максимальный размер изображения SPL1080HDUST составляет более двух с половиной метров. Поскольку размер картинки определяет дистанция, единственная настройка объектива - это фокусировка, что в целом существенно упрощает процесс и делает конструкцию более понятной для пользователя.

Ультракороткофокусный объектив проецирует большую

картинку с малой дистанции

Высокую яркость, а заодно и высокое качество изображения в целом обеспечил лазерно-фосфорный источник света Quantum Color Engine. Мощные лазерные диоды синего цвета обеспечивают на выходе световой поток 4'000 Лм, а для формирования полноцветного изображения в проекторе установлено два цветовых колеса. Первое имеет покрытие фосфорным люминофором, преобразующим синий цвет в белый и небольшой прозрачный сегмент, пропускающий часть светового потока без изменений. Второе цветовое колесо больше похоже на те, что обычно используются в DLP проекторах. Оно преобразует белый и синий свет в четырехцветную палитру RGBY, сочетающую базовые красный, зеленый и синий с дополнительным желтым цветом. Это позволяет получить цветовой охват шире, чем в проекторах с обычной ртутной лампой. Еще одним преимуществом лазерно-фосфорного источника света является продолжительный ресурс работы. В данном случае он составляет 30'000 часов, что позволит эксплуатировать проектор более 10 лет по 8 часов в день без выходных и больше 20 лет, если использовать проектор преимущественно для вечерних киносеансов. Производитель же дает гарантию три года, что примерно соответствует ресурсу работы лазера в режиме 24/7 все 365 дней в году.

Лазерно-фосфорный источник света обеспечивает широкий цветовой охват

В проекторе ScreenPlay SPL1080HDUST используется современный DLP чип с разрешением 1'920x1'080 точек. Сочетая высокую собственную контрастность чипа и динамическое управление яркостью лазерного источника света, разработчики смогли обеспечить общее значение 2'500'000:1, что позволит получить хорошую разборчивость картинки в условиях неполного затемнения. Максимальная частота кадров, которую способен воспроизводить проектор, — 144 Гц. Это необходимо для эффективной работы в режиме 3D. Трехмерное видео можно воспроизводить с компьютера, игровой консоли или Blu-ray проигрывателя.

Подключение осуществляется посредством HDMI или VGA интерфейсов. Оба представлены в двух экземплярах, причем один из двух разъемов VGA можно назначить как вход или выход. Поскольку проектор имеет аппаратную платформу общую с офисными моделями, он имеет встроенную аудиосистему мощностью 10 Вт и хороший набор аналоговых аудиоинтерфесов. Вход реализован и на RCA, и на 3,5 мм разъеме, а в дополнение к этому есть линейный и микрофонный входы и аудиовыход, позволяющий подключить внешнюю аудиосистему и управлять её громкостью через проектор.

Широкий набор входов позволяет подключить несколько источников одновременно

Полную самодостаточность ScreenPlay SPL1080HDUST получил благодаря встроенному медиаплееру, способному воспроизводить аудио, видео и фото с флешки. Посредством Ethernet можно также организовать и дистанционное управление проектором, интегрировав его в экосистему умного дома.

Особенности конструкции InFocus ScreenPlay SPL1080HDUST

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Технические характеристики InFocus ScreenPlay SPL1080HDUST

InFocus ScreenPlay SPL1080HDUST на сайте компании-производителя