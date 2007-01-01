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Wolf Cinema TXF-5000 Средняя цена: 4 700 000 руб.

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Особенности

Желая получить домашний кинотеатр элитного уровня, заказчик вправе рассчитывать, что все в нем: и дизайн, и техника, и отделка будут как минимум незаурядными, а в идеале – уникальными. А это значит, что компоненты в нем не должны быть общедоступными и ассоциироваться с ширпотребом. Проекторы Wolf Cinema созданы именно для таких кинотеатров.

Компанию Wolf Cinema по меркам индустрии видеотехники можно назвать довольно молодой. Она была образована в январе 2008 года в рамках крупного холдинга Sumiko, но уже к 2011-му благодаря успешной стратегии обрела независимость. Успеху компании поспособствовал и уход с рынка сразу нескольких компаний, занимавшихся созданием экзотической, но крайне нужной категории видеотехники по-настоящему высшего уровня, которую принято называть High End. Тогда многие на волне перехода к новым стандартам стали заявлять, что данная категория вообще не имеет смысла, мол, технологии в видео определяют все, а значит и сами по себе обеспечивают качество. Но вскоре сама жизнь доказала, что это не так.

Во-первых, производители, опирающиеся только на технологии, стабильно выдают аппараты со множеством компромиссов. Во-вторых, они не учитывали специфику элитных инсталляций, в которых и дизайн, и возможности техники должны соответствовать общему и весьма высокому уровню. И в-третьих, не учитывали нормальную человеческую психологию. Ну не может считаться элитной пусть дорогая, но массовая техника! Автомобильные компании уже обожглись на этой почве – народ не принял лимузинов и суперкаров от Volkswagen, зато Bentley на их основе стали расходиться на ура.

Основатели Wolf Cinema поняли это раньше других и в итоге добились успеха. Данный проектор – их самое современное творение. Аббревиатура TXF в названии говорит о том, что он построен с использованием технологии D-ILA, позволяющей достичь лучшего показателя контрастности на сегодняшний день. У данной модели она официально признана бесконечной. И это не шутка. Черный цвет на экране этот проектор может показывать столь глубоким, что его невозможно измерить, то есть по факту его уровень близок к нулю. А значит и отношение к яркости получается бесконечным. Впрочем, технология и высочайшая контрастность – единственное, что связывает другие модели Wolf TXF с этой. Во всем остальном она кардинально отличается от них, начиная с матриц и заканчивая корпусом.

Прежде всего, в данном проекторе применили новые матрицы D-ILA с разрешением 4'096х2'160 пикселей, что соответствует кинематографическому стандарту 4К, используемому в цифровом кинопрокате и профессиональных проекторах. В телевизорах, ошибочно называемых 4К, напомним, используются матрицы меньшего разрешения, а именно 3'840х2'160 пикселей.

Что дают эти новые матрицы? Во-первых, идеальную стабильность кадра, что важно при работе с большими экранами. Даже при ширине полотна в 5-6 м на стопкадре не будет дрожать ни одна точка, ведь пиксели в данном случае формируются сразу, а не получаются наложением нескольких кадров. В итоге любое видео будет отображаться с меньшим количеством шума, чем в случае показа проектором с оптическими повышением разрешения.

Другое не менее важное нововведение – лазерно-фосфорный источник света. Сам по себе такой тип источника применяют многие, но тот, что использован здесь – уникален. В нем нет вращающегося фосфорного колеса – планка с фосфором, который и генерирует большую часть светового потока, здесь установлена неподвижно. Это снизило шум при работе проектора, и повысило стабильность отдачи. При этом срок службы остался столь же продолжительным – 20'000 часов, то есть на порядок больше, чем у традиционных ламп высокого давления, что используются в большинстве «обычных» проекторов.

Но главное – с помощью лазеров и фосфора создатели этой модели решили две более важных задачи: добились идеальной цветопередачи и кардинально подняли яркость. Цветопередачу действительно можно назвать идеальной. Ведь этот проектор не только формально поддерживает цветовое пространство DCI для цифрового кино и лишь немного не дотягивает до перспективного стандарта BT.2020, которому по факту не соответствует пока ни один проектор на свете. Дело не в графиках! За счет широкого спектра фосфора Wolf TXF-5000 показывает кино во всем многообразии оттенков, что записаны в видеосигнале, а не только формально обозначает цвета на экране. И это видно не с помощью приборов, а невооруженным глазом! Естественно, что при этом проектор легко удовлетворяет всем требованиям HDR, поскольку изначально обладает широчайшим динамическим диапазоном и широчайшим же охватом красок. И конечно при этом он совместим с новыми форматами передачи сигналов HDR, которые пишутся на новых дисках UHD Blu-ray и имеются в on-line-трансляциях видеосервисов типа Netflix и Amazon. То есть, проблем со стыковкой с самыми современными плеерами и приставками у него нет никаких.

С яркостью же еще интереснее. Изначально с помощью лазерно-фосфорного источника света BLU-Escent второго поколения, который и установлен в этом проекторе, разработчики добились светового потока в 3'000 ANSI-лм. Именно такой уровень заявлен, например, у JVC DLA-Z1, который тоже его использует. Но инженеры Wolf смогли добиться для TXF-5000 большего, подняв планку до 3'200 ANSI-лм. Как? Комплексом мер, главной из которых стала прошивка ПО, а точнее создание особого фирменного профиля, позволяющего выжать из лазеров и фосфора чуть больше «мощности», если говорить упрощенно. По сути, изначальной конструкции сделали тюнинг. Ничего фантастического в этом нет – ведь в автомобильном мире тюнингуют даже Ferrari и Lamborghini, потому что производители всегда закладывают в свои модели небольшой запас. Но в проекторном мире глубоким тюнингом уже мало кто занимается – у Wolf Cinema конкурентов фактически нет. Более того, в свои модели она закладывает сразу несколько фирменных профилей в меню для того, чтобы у клиентов был максимально широкий выбор настроек изображения. В данной модели этих профилей шесть: для работы с большими и очень большими экранами, разными источниками и под разный видеоконтент.

Особенности конструкции Wolf Cinema TXF-5000

Просмотр Wolf Cinema TXF-5000

Аппаратные измерения Wolf Cinema TXF-5000

Технические характеристики Wolf Cinema TXF-5000

Wolf Cinema TXF-5000 на сайте компании-производителя

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