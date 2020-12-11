110-дюймовый телевизор Samsung MicroLED

11.12.2020 11:08

В будущем году Samsung планирует начать продажи телевизора с 110-дюймовым дисплеем на микросветодиодах. Впервые такое устройство – Samsung The Wall – появилось на рынке два года назад. Новая модель имеет существенные отличия от своей предшественницы.

Для того, чтобы начать пользоваться новым MicroLED ТВ с диагональю 110 дюймов (2,8 м), потребителю не понадобится помощь профессионалов-инсталляторов. Телевизор относится к категории так называемых «продуктов из коробки»: его нужно просто установить и подключить. В отличие от The Wall, который представляет собой несколько модулей – их нужно смонтировать вместе, и сделать это может только опытный специалист.

Samsung уже начал сбор предзаказов – для начала только в Южной Корее. В других странах телевизор появится в продаже в первом квартале 2021 года. Новинка имеет разрешение 4K (8 миллионов пикселей) и встроенную аудиосистему 5.1. Цена пока не объявлена, но будет, без сомнения, очень высокой. Достаточно сказать, что самый маленький телевизор The Wall стоит (не в России, конечно) от 100 до 300 тысяч долларов США в зависимости от количества модулей.