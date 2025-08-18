115-дюймовый ТВ Samsung Micro RGB

18.08.2025 14:22

На выставке CES компания Samsung показала прототип своего нового телевизора на базе технологии, которая получила условное название Micro RGB. На днях появилась информация о том, что производитель начинает выпуск таких устройств. Телевизор с диагональю 115 дюймов будет продаваться по цене 29999 долларов США.



В отличие от ТВ на базе технологии MicroLED с самоизлучающими пикселями, в новых устройствах Samsung используются LCD панели – но не стандартные, а с системой светодиодной RGB подсветки, где за красный, синий и зелёный цвета «отвечают» отдельные световые элементы. Такой принцип работы позволяет добиться значительного улучшения качества изображения и отображения цветов: в Samsung утверждают, что телевизоры на базе технологии Micro RGB способны отображать 100% цветовой гаммы BT.2020.



На CES компания показала 98-дюймовый прототип, в массовое же производство запущена модель с экраном с диагональю 115 дюймов. Телевизоры будут комплектоваться фирменными матовыми антибликовыми экранами – такие используются в моделях S95F (QD-OLED), QN990F и QN900F (8K), а также QN90F (4K Neo QLED). Процессор с искусственным интеллектом – также новая разработка Samsung. Функция Click to Search осуществляет «умный» динамический поиск контента, Live Translate – перевод субтитров на разные языки в режиме реального времени. Телевизор оснащается четырьмя портами HDMI, поддерживается апсемплирование до 4K/144 Гц, HDR10, HLG и HDR10+.



