ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

115-дюймовый ТВ Samsung Micro RGB


18.08.2025 14:22

 

 

На выставке CES компания Samsung показала прототип своего нового телевизора на базе технологии, которая получила условное название Micro RGB. На днях появилась информация о том, что производитель начинает выпуск таких устройств. Телевизор с диагональю 115 дюймов будет продаваться по цене 29999 долларов США.

 

В отличие от ТВ на базе технологии MicroLED с самоизлучающими пикселями, в новых устройствах Samsung используются LCD панели – но не стандартные, а с системой светодиодной RGB подсветки, где за красный, синий и зелёный цвета «отвечают» отдельные световые элементы. Такой принцип работы позволяет добиться значительного улучшения качества изображения и отображения цветов: в Samsung утверждают, что телевизоры на базе технологии Micro RGB способны отображать 100% цветовой гаммы BT.2020.

 

На CES компания показала 98-дюймовый прототип, в массовое же производство запущена модель с экраном с диагональю 115 дюймов. Телевизоры будут комплектоваться фирменными матовыми антибликовыми экранами – такие используются в моделях S95F (QD-OLED), QN990F и QN900F (8K), а также QN90F (4K Neo QLED). Процессор с искусственным интеллектом – также новая разработка Samsung. Функция Click to Search осуществляет «умный» динамический поиск контента, Live Translate – перевод субтитров на разные языки в режиме реального времени. Телевизор оснащается четырьмя портами HDMI, поддерживается апсемплирование до 4K/144 Гц, HDR10, HLG и HDR10+.

Связанные новости:
 Новинка Digital Projection: E-Vision 1000i  - 29.07.2025 14:40
 Китайские телевизоры из Калуги - 16.07.2025 13:04
 Samsung: «Проекторы – это прошлый век» - 02.07.2025 13:56
 Телевизоры Panasonic с технологией Primary RGB Tandem - 21.01.2025 20:34
 Samsung HW-QS700F: вешать или класть? - 21.01.2025 12:09
 Как выбрать телевизор? Подскажет Hyundai - 07.06.2024 01:50
 TCL: самый большой Mini LED ТВ и новые саундбары - 16.01.2024 01:27
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007