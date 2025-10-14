116 дюймов ярких красок: Hisense 116UXQ

14.10.2025 13:32

В российских специализированных магазинах появились в продаже телевизоры Hisense 116UXQ. Новинка – флагманская модель с технологией подсветки RGB-MiniLED и экраном с диагональю 116 дюймов. Основные характеристики устройства: пиковая яркость до 8000 нит, разрешение 4K, частота обновления до 165 Гц, новейший процессор Hi-View AI Engine X и акустическая система 6.2.2 CineStage X Surround.



Hisense 116UXQ позиционируется как готовое решение, позволяющее превратить «любое помещение, в котором установлен этот телевизор, в персональный кинозал». Новинка подходит и геймерам: для них предусмотрены режимы Game Ultra 165 Гц и ALLM и удобная игровая панель. Особенность устройства – использование светодиодов MiniLED c отдельными цветовыми компонентами RGB (красными, зелеными и синими), а не одноцветных. Каждый из них настраивается индивидуально в тысячах зон локального затемнения. Эта технология позволяет получить более высокую контрастность, более точную передачу цвета и высокую детализацию. Антибликовая защита экрана Hisense Anti-Reflection PRO устраняет отвлекающие от просмотра отражения. «Картинка» на экране ТВ автоматически подстраивается под условия освещённости благодаря технологии Total Ambient Adaptive.



Оптимизация изображения и звука происходит также благодаря процессору Hi-View AI Engine X с искусственным интеллектом, обучающимся в режиме реального времени. Собирая и анализируя данные о просматриваемом контенте, процессор подбирает настройки, оптимальные для фильмов, спортивных трансляций или компьютерных игр. Многоканальная аудиосистема Hisense 6.2.2 CineStage X Surround разработана совместно с инженерами французской компании Devialet,. Поддержка технологий EzPlay и Hi-Orchestra позволяет объединить звучание телевизора и имеющегося саундбара Hisense.