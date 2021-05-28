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13.2-канальный Marantz AV8805A


28.05.2021 13:16

 

 

Новый Marantz AV8805A – 13.2-канальный процессор/предварительный усилитель с поддержкой 8K видео и HDMI 2.1 и расширенными возможностями воспроизведения звука и изображения.

 

Новинка поддерживает 8K/60Гц и 4K/120Гц видео, HDR10+, Dynamic HDR, HDCP 2.3, и ряд других технологий и способна использовать все возможности стандарта HDMI 2.1 c пропускной способностью в 40 Гбит/c без каких-либо ограничений. Видеоконтент в разрешениях HD и 4K масштабируется до 8K. Имеется поддержка функции eARC (Enhanced Audio Return Channel), которая позволяет без потерь передавать звучание в объектно-ориентированных форматах DTS:X и Dolby Atmos. Процессор обеспечивает множество вариантов многоканального объёмного звучания с поддержкой DTS:X Pro с использованием до 13 каналов в режиме DTS:X в разных конфигурациях акустических систем (например, 7.2.6 или 9.2.4). Эти же конфигурации можно использовать и для режима IMAX Enhanced. Также поддерживаются форматы Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X, Auro-3D. Если в имеющейся системе пока нет дополнительных потолочных динамиков (конфигурации 7.1, 5.1, 2.1), можно имитировать эффект их звучания благодаря режиму Height Virtualization.

 

Предзаказы на новинку будут приниматься с конца июля нынешнего года. Владельцы устройств модели AV8805 получат возможность модернизации до версии «A»; информация о стоимости и сроках появления платы для модификации появится в ближайшем будущем.

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