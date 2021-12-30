1600 квадратных метров TCL

30.12.2021 15:33

Китайская компания TCL примет участие в выставке CES 2022, которая пройдёт в начале января в американском Лас-Вегасе.

В прошлом году участие TCL в выставке потребительской электроники было виртуальным. На этот раз, несмотря на смешанный формат предстоящего шоу, руководство компании приняло решение вернуться к «живым» презентациям. С этой целью компания забронировала более 1600 квадратных метров выставочной площади, на которых покажет свои новые разработки: дисплеи, телевизоры, саундбары и пр.

Посетители интерактивного выставочного стенда смогут лично убедиться в преимуществах решений одного из ведущих мировых брендов, протестировать новейшие модели, оценить функциональность и удобство фирменных устройств, которые ещё только готовятся к запуску в серийное производство.