20+ лет актуального дизайна: Harman Kardon SoundSticks

19.09.2025 22:33

Обновлённые «звуковые палочки» представила компания Harman Kardon. Дизайнерские прозрачные громкоговорители и сабвуфер претерпевают уже пятое изменение конструкции, впервые же они появились в продаже более 20 лет назад.



У модели пятого поколения лучше звук, расширенные возможности подключения и несколько видоизменённый корпус с декоративной подсветкой. SoundSticks 5 – это трёхполосные сателлиты с твитерами новой конструкции и излучающий вниз сабвуфер. Система может использоваться в качестве настольного аудиокомплекта, домашней стереосистемы или дополнения к динамикам телевизора (вместо саундбара). Подсветка – с пятью пресетами. Индивидуальная настройка осуществляется посредством сенсорных кнопок на правой колонке или через фирменное мобильное приложение (в последнем можно также менять настройки эквалайзера).



Подключение – по Bluetooth 5.4; поддержка Auracast обеспечивает мульти-пейринг (сопряжение нескольких акустических систем). Для работы с ТВ есть HDMI ARC и поддержка Dolby Audio. Устройства SoundSticks выпускаются в прозрачных белых корпусах или дымчатых «под стекло» чёрных. Благодаря необычному дизайну система стала постоянным экспонатом Музея современного искусства в Нью-Йорке, США. Начало продаж обновлённых SoundSticks 5 – октябрь 2025 года.