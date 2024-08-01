21 дюйм Grimani: звук не вокруг, а сквозь вас

01.08.2024 23:06

Производитель из США Grimani Systems представил свою новую разработку – активный 21-дюймовый сабвуфер IS-21 Infrasonic. Стоит новинка 15 тысяч долларов США. Мощность сабвуфера – 2400 ватт.



Сабвуферы такого размера встречаются нечасто. Новая разработка Grimani Systems пополнила фирменную серию акустических систем, предназначенных для профессиональной установки. Частотный диапазон: 15-300 Гц (на октаву ниже большинства сабвуферов); максимальное звуковое давление (Max Burst CTA2010): 124 дБ. Сабвуфер поставляется вместе с DSP контроллером / усилителем. Калибровку, диагностику и отслеживание состояния устройства можно осуществлять удалённо, через компьютерную сеть.



Предусмотрена возможность настенного монтажа IS-21 Infrasonic – с помощью входящих в комплект поставки четырёх L-образных креплений – и скрытой (встроенной) установки; есть тканевый гриль и ножки-демпферы. Размеры устройства (ШxВxГ): 60 x 117 x 41 см, весит сабвуфер почти 54 кг.