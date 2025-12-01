2.1-канальный смартфон

01.12.2025 23:48

Новый флагманский смартфон Xiaomi оснащается миниатюрным басовым драйвером Bose.



Модель F8 Ultra, выпускаемая под брендом Poco (торговая марка принадлежит компании Xiaomi), выделяется на фоне других смартфонов в том же классе своей аудиоконфигурацией 2.1. Помимо двух динамиков, обеспечивающих стереозвучание, смартфон оснащается ещё и встроенным сабвуфером, что весьма необычно для таких устройств. Обладателем новинки стоит быть поаккуратнее – звук смартфона может шокировать окружающих.

В конструкции Poco F8 Ultra используется чип премиального уровня Snapdragon 8 Elite пятого поколения. Смартфон комплектуется 6,9-дюймовым 120-герцовым OLED-дисплеем, тремя 50-мегапиксельными камерами (одна из которых – с оптическим зумом 5x) и ёмким аккумулятором (6500 мА). Смартфон выпускается в двух версиях: 12 ГБ RAM и 256 ГБ внутренней памяти или 16 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней.



