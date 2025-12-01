ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

2.1-канальный смартфон


01.12.2025 23:48

 

 

Новый флагманский смартфон Xiaomi оснащается миниатюрным басовым драйвером Bose.

 

Модель F8 Ultra, выпускаемая под брендом Poco (торговая марка принадлежит компании Xiaomi), выделяется на фоне других смартфонов в том же классе своей аудиоконфигурацией 2.1. Помимо двух динамиков, обеспечивающих стереозвучание, смартфон оснащается ещё и встроенным сабвуфером, что весьма необычно для таких устройств. Обладателем новинки стоит быть поаккуратнее – звук смартфона может шокировать окружающих. 

 

В конструкции Poco F8 Ultra используется чип премиального уровня Snapdragon 8 Elite пятого поколения. Смартфон комплектуется 6,9-дюймовым 120-герцовым OLED-дисплеем, тремя 50-мегапиксельными камерами (одна из которых – с оптическим зумом 5x) и ёмким аккумулятором (6500 мА). Смартфон выпускается в двух версиях: 12 ГБ RAM и 256 ГБ внутренней памяти или 16 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней.

Связанные новости:
 PSB BP7: два вуфера + усилитель класса D - 15.10.2025 11:13
 Мир домашних развлечений с Hisense и Devialet  - 24.09.2025 22:15
 Итоги года: продажи наушников выросли на 17% - 18.03.2025 17:53
 Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 – в продаже в России - 18.02.2025 09:56
 Лучшие AV-изобретения 2024 года - 17.12.2024 12:03
 Bose тряхнёт стариной - 15.11.2024 14:11
 Продажи «умных» колонок выросли на 69% - 25.07.2024 13:23
 Bose отзывает старые сабвуферы - 03.07.2023 15:16
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007