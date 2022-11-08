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2Drumtek BH300 – универсально и удобно


08.11.2022 18:21

 

 

Универсальная гарнитура 2Drumtek BH300 – новинка, недавно появившаяся на российском рынке. Производит эти беспроводные наушники компания A4Tech (Тайвань); устройство подходит для прослушивания музыки, игр, работы в офисе.

 

Звук воспроизводится в диапазоне 20 Гц – 20 кГц; чувствительность наушников – 100 дБ. Диаметр используемых динамиков с инновационной технологией гибридной мембраны – 40 мм. Внешняя часть мембраны сделана из мягкого и гибкого термополиуретана; центральная напоминает сетку из выпуклых и вогнутых сот – она изготовлена из наномицелия и углеродных волокон, а неровная поверхность помогает эффективно уменьшать эхо. Встроенный всенаправленный микрофон (100 Гц – 10 кГц, чувствительность 42 дБ) уменьшает фоновые и окружающие шумы. Новинка поддерживает Bluetooth 5.3, подключается к источнику звука практически мгновенно и эффективно работает на расстоянии до 10 метров от подключённого устройства. Литиевый аккумулятор ёмкостью 400 мАч обеспечивает до 35 часов автономной работы; полная зарядка с помощью входящего в комплект поставки кабеля USB Type-C занимает 1,5 часа, а 15 минут подзарядки хватит на три часа воспроизведения. Ещё один кабель, с разъёмом 3,5 мм, можно использовать для традиционного проводного подключения.

 

На чашках наушников расположены кнопки отключения питания, регулировки громкости, переключения треков и др. Лёгкие и мягкие амбушюры наушников 2Drumtek BH300 сделаны из экокожи; оголовье выполнено из высококачественного мягкого силикона, за которым легко ухаживать. Наушники можно компактно сложить тремя способами. Цвета: чёрный, зелёный, белый.

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