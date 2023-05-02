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360-градусный звук, 100-процентная свобода


02.05.2023 09:12

 

 

В компании Devialet решили дать поклонникам бренда возможность слушать фирменный звук не только дома, но и на природе – благо, весна на дворе. Решение никак нельзя назвать стандартным: вместо очередного портативного громкоговорителя в Devialet создали… сумку-чехол для колонок, уже представленных в ассортименте компании.

 

Mania Cocoon – декоративный футляр для ношения колонок Devialet Mania и Devialet Mania Opera de Paris… если вдруг вы решитесь вынести «свою прелесть» за пределы дома или квартиры. Футляр в точности соответствует форме и размерам колонки: он раскрывается на две полусферы, а после того, как аудиосистема помещена внутрь, закрывается на молнию. В верхней части – прорезь для ручки, которой снабжена сама колонка; регулируемый по длине ремень позволяет носить футляр с громкоговорителем на плече.

 

Кейс Devialet Mania Cocoon сделан из мягкого, но плотного фетра нейтрального серого цвета. Футляр надёжно защищает колонку от ударов, царапин и других возможных повреждений и плотно облегает корпус громкоговорителя. Удобно хранить, удобно брать с собой в дорогу. Весит Cocoon всего 200 граммов; размеры кейса: 191 х 178 x 153 мм. Цена на сайте производителя: 99 Евро.

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