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3D с Christie Mirage SST-6P


25.03.2021 12:44

 

 

Компания Christie начала выпуск новой 3D системы с двумя проекционными головками, световым потоком 18000 люмен, разрешением 4K, источником света RGB pure laser и шестью основными цветами (6-Primary). Christie Mirage SST-6P – именно так называется устройство – позволяет создавать яркие, красочные и детальные 3D изображения на больших площадках (парки аттракционов, гигантские куполы и пр.).

 

В системе задействованы сразу два набора RGB лазеров с небольшим смещением длин волн: одна – для правого глаза, другая для левого. Линзы пассивных 3D очков многократного использования фильтруют волны различной длины, направляя свет в левый или правый глаз без переключения; просмотр 3D изображений становится более комфортным. Эффективность такой системы достигает 90%  при проецировании света на экран. Она обеспечивает разрешение 4К для 3D контента при частоте 120 кадров в секунду, с опциональной возможностью 2К при частоте 480 кадров в секунду.

 

Используемые в Christie Mirage SST-6P проекционные головки – лёгкие и компактные, работают бесшумно и отличаются крайне низким тепловыделением – менее 2400 БТЕ каждая. Источники света и системы охлаждения устанавливаются отдельно. Mirage SST-6P практически не требует обслуживания, рассчитана на работу в течение минимум 30 тысяч часов, прежде чем яркость уменьшится на 20%, и сконструирована с учётом того, что пространство для инсталляции может оказаться весьма ограниченным и труднодоступным. Christie Mirage SST-6P совместима с белым экраном при блендинге и использовании многопроекторных систем, часто встречающихся в залах с купольной проекцией и в мультимедийных аттракционах. Встроенный модуль блендинга и коррекции геометрии изображения Christie Twist совместим с решением для автоматического выравнивания на основе данных с видеокамер Christie Mystique, а также поддерживает фирменное решение Guardian, которое обеспечивает незаметную для зрителей автоматическую коррекцию блендинга в реальном времени даже во время воспроизведения контента.

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