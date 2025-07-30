40 лет Roksan

30.07.2025 14:36

Частью группы компаний Monitor Audio Group является бренд Roksan, специализирующийся на разработке и производстве Hi-Fi-компонентов и проигрывателей винила. В этом году Roksan исполняется 40 лет.



Торговая марка Roksan хорошо известна и в Великобритании, и за её пределами. Компания была основана в 1985 году в Лондоне и практически сразу же стала объектом пристального внимания прессы и экспертов благодаря фирменному проигрывателю виниловых дисков Xerxes. «Под крыло» Monitor Audio бренд перешёл в 2016 году. Одной из недавних ярких разработок инженеров Roksan стал интегральный усилитель Caspian 4G, представленный широкой публике в 2024 году.



В выпущенном по случаю юбилея пресс-релизе Roksan описывается как «бренд, идущий своим особенным путём, с узнаваемым дизайном, тщательно продуманными инженерными решениями и чётким пониманием уникальности и индивидуальности выпускаемой продукции».