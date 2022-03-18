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37-сантиметровый саундбар


18.03.2022 11:20

 

 

Компания Polk Audio выпустила новую модель саундбара. Длина MagniFi Mini AX – всего 37см. Ультракомпактное устройство поддерживает форматы иммерсивного звучания Dolby Atmos и DTS:X и фирменную технологию SDA 3D Audio.

 

Внутри миниатюрного корпуса – пять динамиков: три пятисантиметровых среднечастотных (LCR) и пара двухсантиметровых твитеров (L/R). В комплект поставки входит внешний беспроводной сабвуфер с 18-сантиметровым басовиком; он не такой маленький, как саундбар, но благодаря форме корпуса занимает меньше места, чем стандартные кубические сабвуферы. Предусмотрена регулировка низких частот с помощью BassAdjust. Аудиосистему можно расширить до конфигурации 5.1, подключив беспроводные surround-спикеры SR2.

 

Способы коммутации: HDMI (eARC/ARC), оптический вход и разъём мини-джек; саундбар поддерживает потоковую передачу музыки по Wi-Fi (Google Chromecast, Apple AirPlay 2, Spotify) или Bluetooth 5. Предусмотрены различные режимы воспроизведения – для фильмов и прослушивания музыки, а также фирменная технология VoiceAdjust, улучшающая качество передачи голосов в диалогах. Для тех, кто любит смотреть фильмы поздними вечерами, есть специальный ночной режим: он увеличивает разборчивость речи и убирает басы. Саундбаром MagniFi Mini AX можно управлять с помощью входящего в комплект поставки пульта или кнопок на верхней панели.

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