37-сантиметровый саундбар

18.03.2022 11:20

Компания Polk Audio выпустила новую модель саундбара. Длина MagniFi Mini AX – всего 37см. Ультракомпактное устройство поддерживает форматы иммерсивного звучания Dolby Atmos и DTS:X и фирменную технологию SDA 3D Audio.



Внутри миниатюрного корпуса – пять динамиков: три пятисантиметровых среднечастотных (LCR) и пара двухсантиметровых твитеров (L/R). В комплект поставки входит внешний беспроводной сабвуфер с 18-сантиметровым басовиком; он не такой маленький, как саундбар, но благодаря форме корпуса занимает меньше места, чем стандартные кубические сабвуферы. Предусмотрена регулировка низких частот с помощью BassAdjust. Аудиосистему можно расширить до конфигурации 5.1, подключив беспроводные surround-спикеры SR2.



Способы коммутации: HDMI (eARC/ARC), оптический вход и разъём мини-джек; саундбар поддерживает потоковую передачу музыки по Wi-Fi (Google Chromecast, Apple AirPlay 2, Spotify) или Bluetooth 5. Предусмотрены различные режимы воспроизведения – для фильмов и прослушивания музыки, а также фирменная технология VoiceAdjust, улучшающая качество передачи голосов в диалогах. Для тех, кто любит смотреть фильмы поздними вечерами, есть специальный ночной режим: он увеличивает разборчивость речи и убирает басы. Саундбаром MagniFi Mini AX можно управлять с помощью входящего в комплект поставки пульта или кнопок на верхней панели.