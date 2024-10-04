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46-дюймовые панели для видеостен Diello


04.10.2024 15:39

 

 

VW-4618BS и VW-4609BS – новинки модельного ряда Diello, панели для видеостен с диагональю 46 дюймов. С помощью этих устройств можно создавать информационные табло, делать инсталляции для музеев, выставочных залов, переговорных комнат. Обе панели – с очень узкими рамками: их ширина у панелей VW-4618BS составляет 1,8 мм, у панелей VW-4609BS – всего 0,8 мм; благодаря этому можно создавать практически бесшовные видеостены.

 

Нативное разрешение: 1920х1080 точек; чтобы получить «картинку» с разрешением 4К, достаточно установить четыре панели в формате 2х2. Максимальная яркость подсветки 500 кд/м2, уровень контрастности 1200:1. Это означает, что изображение будет ярким даже в хорошо освещённых помещениях и максимальной разборчивым. Углы обзора – 178 градусов в обоих направлениях, то есть достаточно широкие, чтобы изображение хорошо читалось из любой точки, оставаясь чётким и ярким. Обе модели созданы на базе ЖК-матриц ВОЕ с цветовым охватом 16,7 млн. оттенков. Благодаря технологии прямой светодиодной подсветки матрицы D-LED (Direct LED) подсветка получается максимально равномерной по всему полю экрана, без пересвечивания на краях. Время отклика составляет 8 миллисекунд, что позволяет показывать любые видеоролики без рывков или размытия изображения.

 

Возможности коммутации: входы HDMI и Display Port версии 1,2, выход Display Port; управление – через интерфейсы LAN, RS232 или проводной ИК-интерфейс. Уровень энергопотребления: VW-4618BS – до 220 Вт, VW-4609BS – не более 180 Вт. ЖК-панели Diello характеризуются высокой надёжностью и долговечностью, эксплуатировать их можно в режиме 24/7, благодаря чему их успешно применяют, например, в диспетчерских и ситуационных центрах. Модели VW-4618BS и VW-4609BS можно использовать в музеях и на выставках, для входных групп и в офисных переговорных, в кафе и ресторанах, вокзалах, аэропортах и т.д.

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