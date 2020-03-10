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4K, 8K – никакой разницы


10.03.2020 10:40

 

 

Проведённое в США исследование показало, что в стандартных условиях просмотра ТВ большинство зрителей не могут отличить 4K контент от 8K.

 

В течение трёх дней 139 участникам эксперимента показывали семь различных видеоклипов. В каждой сессии, длившейся полчаса, принимали участие пять зрителей; двое из них находились в первом ряду на расстоянии 1,5 м от экрана, ещё трое – во втором ряду на расстоянии 2,7 м. Выяснилось, что разницы между 4K и 8K зрители не увидели. Лишь те испытуемые, кто обладал более острым зрением и смотрел видео с близкого расстояния, указали, что картинка в 8K-клипах был «чуть лучше», чем в 4K.

 

Исследователи пришли к выводу, что для большинства зрителей увеличение разрешения с 4K до 8K не даёт настолько заметного увеличения детализации, чтобы это значительно улучшило их впечатления от просмотра. Воспринимаемое различие, судя по всему, частично зависит от самого контента; так, кадры с природой чаще отмечались как лучшие по качеству. Результаты эксперимента говорят о том, что уровень детализации 4K – это тот максимум, который может воспринять подавляющее большинство потребителей. Это означает, что производители контента, вероятно, зря потратят средства, создавая продукцию 8K – ведь зрители не увидят разницы.

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