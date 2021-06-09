4K HDMI масштабатор WyreStorm

09.06.2021 10:35

Ещё одна новинка от WyreStorm – EXP-CON-H2-DD, 4K/UHD HDMI масштабатор HDMI с понижающим микшированием звука Dolby TrueHD и DTS-HD.



Устройство может принимать аудиосигналы Dolby True HD или DTS-HD 7.1 от источника HDMI и микшировать их до стерео RCA для многозонных усилителей. Аудио канал может быть одновременно смикширован и деэмбедирован как через стерео, так и цифровые выходы. Потоковая пропускная способность до 18 Гбит/с; поддерживается видеоконтент до 4K/60 4:4:4. При подключении к старому дисплею масштабатор преобразует входной сигнал 4K HDR в 1080p, оставляя исходные 4К для других выходов.



При работе с несколькими зонами можно использовать до 12 преобразователей (в ассортименте компании-производителя представлены несколько вариантов монтажных приспособлений для установки нескольких масштабаторов в стойку или монтажный шкаф). Для интеграции со сторонними системами управления имеется порт управления RS-232.