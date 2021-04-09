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4К проектор Samsung The Premiere


09.04.2021 11:20

 

 

В фирменном интернет-магазине Samsung появилась новинка – лазерные ультракороткофокусные «умные» проекторы The Premiere. Они привлекают внимание прежде всего своим необычным внешним видом: у проекторов неожиданно тонкий и изящный корпус с тканевой отделкой.

 

Старшая модель LSP9T на выставке CES 2021 получила титул «Инновация года». В устройстве используются три лазера: отдельно для красного, синего и зеленого цветов. В модели The Premiere LSP7T лазер один; помимо стандартной цветовой гаммы (красный, зеленый, синий) здесь есть дополнительный, четвёртый цвет – жёлтый. Используемая технология помогает создать более насыщенные и чёткие цвета.

 

Обе новинки можно использовать даже в мало освещённом помещении: световой поток – 2200 люмен, изображение получается очень ярким. Максимальный размер экрана – 120 дюймов по диагонали; технология Ultra Short Throw позволяет устанавливать проектор на расстоянии всего 11 см от стены. Каждое устройство оснащается 2.2-канальной аудио системой (мощность 30 Вт). У модели LSP9T есть дополнительные динамики с технологией акустических лучей – это 44 акустических отверстия, обращённые вверх, влево и вправо и создающие объёмный звук.

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