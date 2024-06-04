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4K PTZ-камеры Lumens: больше возможностей


04.06.2024 16:25

 

 

Программное обновление для своих PTZ-камер выпустила компания Lumens. После обновления прошивки фирменные 4K камеры смогут снимать видео со скоростью 60 кадров в секунду. Ещё одна новость – появление в ассортименте Lumens новой модели, камеры VC-A62N.

 

Новая прошивка значительно расширяет возможности самых популярных 4K PTZ-камер Lumens, моделей VC-A61P и VC-A61PN. 50P и 60P становятся стандартом для производства Ultra HD контента, этот формат теперь поддерживается многими потоковыми сервисами, включая YouTube. В Lumens ожидают, что пользователи камер VC-A61P встретят новость с большим энтузиазмом – тем более, что за обновление не нужно платить. Программное обеспечение можно загрузить с сайта Lumens.

 

Камеры серии VC-A61P оснащаются 30-кратным оптическим зумом, имеют одновременный базовый (SDI и HDMI) и IP-выход. Модель VC-A61PN послужила основой для разработки новинки – камеры VC-A62N. Устройство дополнено USB и NDI|HX3. Эта технология позволяет быстро интегрировать камеру в производственные сети NDI, что делает VC-A62N оптимальным выбором для работающих в этой сфере системных интеграторов. Ещё одним преимуществом является функция IQ Sync: она обеспечивает цветовое соответствие нескольких камер, а также PoE+ для быстрой установки.

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