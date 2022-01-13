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4K UST проектор вместо телевизора


13.01.2022 10:04

 

 

MaxAngel M1 – ультракороткофокусный проектор, который может проецировать 100-дюймовое (2,5 м) 4K изображение с расстояния всего 17 см. Разработчики устройства утверждают, что качественную картинку можно получить даже без использования проекционного экрана – на обычной стене.

 

Последнее является одним из главным конкурентных преимуществ проектора, по мнению его создателей: домашний кинозал могут позволить себе немногие, вешать проекционный экран в гостиной не всегда удобно, а с помощью MaxAngel M1 яркое контрастное изображение с высокой детализацией и разрешением до 3840х2160 пикселей (за это «отвечает» DMD чип Texas Instruments) можно получить без особых хлопот и больших финансовых вложений.

 

Яркость устройства – 2500 ANSI люменов; LED источник света рассчитан на 25000 часов работы. Имеется встроенная аудиосистема (Dolby virtual) мощностью 24 Вт, поддержка HDR10, предусмотрена возможность подключения по Wi-Fi и Bluetooth и беспроводного стриминга со смартфона; максимальный размер проецируемого изображения – 150 дюймов (3,8 м). Оперативная память 3 ГБ RAM, постоянная – 32 ГБ. Из прочих достоинств отметим моторизованный фокус и коррекцию трапецеидальных искажений. Проектор имеет три порта HDMI (один из которых – с ARC), USB, Ethernet, аналоговые и цифровые аудиовыходы; к устройству можно подключить игровую консоль (задержка входа – 67 мкс).

 

Разработчик MaxAngel M1 – китайский стартап. Средства на производство новинки в настоящий момент собираются на платформе Indiegogo. Выпуск первой партии – если необходимая сумма будет набрана – запланирован на январь текущего года. Розничная цена устройства составит 3299 долларов США.

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