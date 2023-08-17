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50 тысяч долларов – и краснодеревщик не нужен


17.08.2023 01:45

 

 

Датская компания Gryphon Audio Design, выпускающая аудиокомпоненты класса Ultra-Luxe, показала на выставке в Гонконге свою новую акустическую систему, модель Gryphon EOS 5.

 

Gryphon EOS 5 – это напольный громкоговоритель, работающий в диапазоне частот от 20 Гц до 40 кГц (+2 дБ). Чувствительность системы: 90 дБ (номинальный импеданс 4 Ом, минимальный – 2,9 Ом). Все используемые динамики разработаны специально для этой модели: 6,5-дюймовый СЧ-драйвер, 9,5-дюймовый динамик (в Gryphon EOS 5 их два) с диффузором TPCD и 29-миллиметровый твитер с бериллиевым куполом. Форма корпуса – такая же, как у первой модели серии, колонки EOS 2; внутри корпуса – уникальная система портов Line-Dampened. Особенность этой акустической системы – трёхпозиционный переключатель уровня твитера (0 дБ, +2 дБ, +3 дБ); он позволяет оптимизировать внеосевую дисперсию. Регулируемые шипы особой конструкции оснащены съёмными демпферами, которые обеспечивают устойчивое положение колонок на твёрдом полу или на ковровом покрытии.

 

Варианты отделки акустической системы Gryphon EOS 5: красный Soul Red Crystal, чёрный High Gloss Black и серый Stealth Grey (в таких же цветах выпускается младшая модель EOS 2), а также матовый S-Mat Black. Особенность последнего – «самовосстанавливающееся» покрытие: если вы поцарапали корпус дорогостоящей колонки, следует слегка нагреть повреждённый участок с помощью утюга (через лист обычной бумаги для выпечки). Краска немного «поплывёт», и царапина затянется. В продажу новые громкоговорители Gryphon Audio Design поступят в начале будущего года. Розничная цена составит 42800 евро или 49800 долларов США.

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