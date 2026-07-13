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500 на 40: юбилейный Ruark


13.07.2026 15:16

 

 

К собственному 40-летию компания Ruark выпустит ограниченную партию фирменных «аудиокомбайнов» R410. Продукт под названием Ruark R410 Anniversary Edition – устройство, в котором объединены стриминговый модуль, проигрыватель виниловых дисков, ЦАП/АЦП Burr-Brown 32 бит / 192 кГц (FLAC, AIFF, ALAC, WAV) и пр. Юбилейные аппараты будут выпущены в количестве 500 единиц в отделке «белый дуб» (White Oak).

 

В продаже Ruark R410 Anniversary Edition появится уже в августе. Цена в Европе составит 1599 евро. Юбилейный продукт – аудиосистема «под ключ»: никаких отдельно стоящих колонок, электронных компонентов, проводов, дополнительных подставок и т.п. Динамики (пара 100-мм мидбасовых драйверов Ruark NS+ и два твитера 20 мм с шёлковым куполом) встроены в корпус bass reflex, есть радиотюнер, фоновход (MM), оптический вход, линейный стерео RCA и моновыход RCA для сабвуфера, HDMI ARC/eARC для прямого подключения к ТВ, четырёхдюймовый цветной TFT дисплейc с автодиммированием и фирменный пульт управления RotoDial. Отделка корпуса – контрастная, с защитной решёткой из чёрного дерева. 

 

Покупатель получает устройство с возможностью воспроизведения файлов 24 бит / 96 кГц PCM, поддержкой Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Internet Radio, DAB/DAB+, FM с RDS, UPnP/DLNA, Bluetooth 5.1 с aptX HD, AAC и SBC, Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и разъёмом USB-C для аудио и подзарядки. Поддерживаются форматы MP3 (до 32 бит / 192 кГц) и AAC (до 96 кГц / 320 кбит/с). Мощность встроенного усилителя класса D: 120 Вт. Есть возможность настройки низких и высоких частот и функция Stereo+. Дополнительно можно приобрести проигрыватель компакт-дисков R-CD100, который также будет выпущен ограниченной партией.

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