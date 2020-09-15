630 л.с. и Sonus faber в придачу

15.09.2020 10:10

Sonus faber вслед за Naim Audio «осваивает» рынок люксовых автомобилей. Недавно компания подписала соглашение с Maserati; предмет договора – производство и поставка аудио систем для новых спортивных суперкаров Maserati MC20.

Две итальянские компании, что называется, нашли друг друга. Для многих потребителей во всём мире слова «Сделано в Италии» означают высокий стиль, качество и отменный вкус. Не станут исключением и роскошные суперкары Maserati MC20 с турбированными движками мощностью 630 лошадиных сил, способные разогнаться до 100 км/ч менее чем за 2,9 секунды.

Sonus faber оснастит автомобили аудио системой, состоящей из 12 динамиков (по пять твитеров и среднечастотников мощностью 45 и 60 Вт соответственно и пара вуферов мощностью 60 Вт) и 12-канального усилителя (Class D, 695 Вт).