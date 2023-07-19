83-дюймовый OLED ТВ Samsung S90C

19.07.2023 09:07

В линейке OLED-телевизоров Samsung 2023 года появилась модель с диагональю 83 дюйма. 4K-устройство из серии S90C уже поступило в продажу; на официальном сайте компании-производителя указана рекомендованная розничная цена – 5399,99 долларов США.



Чистый глубокий чёрный, неограниченная контрастность, естественные живые цвета миллиардов оттенков: такое изображение обеспечивает процессор Samsung Neural Quantum. Вне зависимости от качества исходного контента процессор увеличивает разрешение «картинки» до 4K. Конструкция LaserSlim – безрамочная, с интегрированной стойкой. При необходимости можно приобрести настенное крепление (за дополнительную плату). Телевизор поддерживает технологии Dolby Atmos и Object Tracking Sound Lite; наиболее полно его возможности раскрываются при использовании вместе с фирменными саундбарами моделей Q-Series и S-Series.



Благодаря Samsung TV Plus покупатели получают бесплатный доступ к сотням стриминг-каналов. ОС Samsung Tizen обеспечивает простую навигацию, а встроенный голосовой ассистент поможет найти новый сериал и отрегулировать уровень громкости. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления SolarCell с элементами питания, которые заряжаются от естественного или искусственного света.



