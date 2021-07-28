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8K HDMI-кабели Key Digital


28.07.2021 00:06

 

 

Новая линейка недорогих 8K HDMI-кабелей появилась в ассортименте американской компании Key Digital. Они передают видео высокого разрешения (7680x4320 пикселей) со скоростью до 48 Гбит/с; длина кабелей – 1 м, 1,8 м и 3 м.

 

При подключении к ТВ и проекторам последнего поколения кабели новой серии обеспечивают контрастное изображение с высоким разрешением и плавным движением. Качество «картинки» оценят не только киноманы, но и любители компьютерных игр – кабели новой серии в полной мере раскрывают весь потенциал новейших игровых приставок Sony Play Station 5 и X-Box Series X. При подключении игровой приставки к телевизору последний автоматически переключается в игровой режим (Game Mode). При этом отключаются все ТВ- функции активной обработки изображения, не нужные для игр, благодаря чему уменьшается задержка при поступлении видеосигнала от приставки. Если на приставке включить просмотр кинофильма, игровой режим так же автоматически отключится, а необходимые для обработки изображения функции, соответственно, снова станут активны

 

Новые UltraHD 8K кабели Key Digital имеют сертификацию HDMI 2.1. Они способны передавать видео с низким сжатием цветности (4:4:4), а также с переменной частотой обновления (VRR) и частотой смены кадров 60 Гц. При воспроизведении 4К видео возможна передача сигнала с большей частотой смены кадров – до 120 Гц. , позволяя добиться лучшей плавности движений в играх и кино. Поддержка Dolby Vision дала возможность вывести на экран изображение с высоким динамическим диапазоном яркости.

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