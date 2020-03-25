8K-трансляция? Придётся подождать…

25.03.2020 11:20

Премьер-министр Японии Синзо Абе (Shinzo Abe) и президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах (Thomas Bach) приняли решение отложить Олимпийские Игры XXXII в Токио до лета 2021 года. Ждём реакции производителей телевизоров…

Напомним: аналитики высказали опасение, что для производителей ТВ-устройств последствия пандемии коронавируса может оказаться могут оказаться более суровыми, чем для других игроков рынка аудио-видео рынка – в том случае, если Олимпийские Игры и Чемпионат Европы по футболу 2020 будут отменены. Японский телевизионный канал NHK обещал, что будет транслировать репортажи с Олимпийских Игр в Токио в формате 8К.

Олимпийский огонь останется в Токио; название «Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020» тоже не изменится.